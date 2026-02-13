Симеоне выиграл 7 из 42 матчей против «Барселоны»
Диего Симеоне одержал всего 7-ю победу над «Барселоной» в тренерской карьере.
Сегодня «Атлетико» под его руководством разгромил каталонцев со счетом 4:0 в Кубке Испании.
Это была 42-я встреча аргентинского специалиста с «блауграной». 7 из них Симеоне выиграл, 23 – проиграл, 12 раз была ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Побеждает в среднем в каждом шестом матче.
это позор
статистика конечно позорная
Семёнычу не везло с первого же матча против Барслоны, посмотрите какой там был победный гол
кайфуют от альбасете реал 3-2 😁
Жора, спишемся в конце сезона, когда и чемп и кубок будут у команд из Мадрида🙌
