Фрейша о поражении «Барсы» от «Атлетико» (0:4): «Единственная радость для болельщиков «Реала» за два сезона»

Фрейша о поражении «Барселоны»: это единственная радость болельщиков «Реала».

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша уколол болельщиков «Реала» после крупного поражения каталонской команды.

Сегодня «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча состоится 3 марта.

«Сегодняшний матч – единственная радость для болельщиков «Реала» за два сезона», – написал Фрейша. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Фрейши
Поиграть Атлетико, но в первую очередь вспомнить Реал

Такие комплексы комментировать-только портить
Мде, такая "радость для болельщиков Реала", что о поражении Барсы я узнал буквально только что, зайдя на спортс по закладке с тегом Мадрида. И то, узнал потому, что спортс под двумя статьями о Барсе этот самый тег таки проставил.
Удивился, каэш. И заодно сделал лицоладонь с этой кринжатины из уст Фрейши)
Так тут в комментариях все это лишний раз подтверждается🤓
Бесят такие высказывания. Не с Реалом играли каталонцы. Фрейша очередной популист в отставке.
Тем более не единственная. Октябрь 2025-го уже забыл?
Почему тогда в комментариях больше болелов Реала? Не подскажешь?
Барса влетела 0:4. А этот про Реал 😄
Наверное, поэтому так и влетела - что многие и в команде подумали, что играют с Мадридом ;)
справедливости ради во всех комментах радуются поражению барсы одни болелы реала, потому что болельщиков матрасов найти очень сложно
Сам болельщик Барсы, но причем тут Реал? Сами дали жидкого, теперь вспоминают победы в эль классико
🤣🤣🤣🤣🤣 как же они завидуют Мадриду. Ни одного комментария синебурмалинового не обойдется без упоминания Великих. Очень гнилой и подлый клубишка. О себе говорят в 10 раз меньше Столицы.
Вшивый о бане, все причастные к Барселоне о Реале. Классика
У них у всех "Реал головного мозга" ?
Понятно, что здесь на сайте большая часть фанов Реала были за АТМ, т.к. тут вообще фанов АТМ в комментах нет, а каталонцы постоянно про Реал язвят и лично я автоматом болею против Барсы, хотя к клубу у меня адекватное отношение, но из-за их глорья удачи им не желаешь. Но если брать в целом, то я не уверен, что Реалу есть большая разница - Барса или АТМ.
поражении Реала в ла лиге ,единственная радость для болельщиков Барсы за последние 10 лет без ЛЧ
