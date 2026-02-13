Фрейша о поражении «Барсы» от «Атлетико» (0:4): «Единственная радость для болельщиков «Реала» за два сезона»
Фрейша о поражении «Барселоны»: это единственная радость болельщиков «Реала».
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша уколол болельщиков «Реала» после крупного поражения каталонской команды.
Сегодня «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча состоится 3 марта.
«Сегодняшний матч – единственная радость для болельщиков «Реала» за два сезона», – написал Фрейша.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Фрейши
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Такие комплексы комментировать-только портить
Удивился, каэш. И заодно сделал лицоладонь с этой кринжатины из уст Фрейши)