Фрейша о поражении «Барсы» от «Атлетико» (0:4): «Единственная радость для болельщиков «Реала» за два сезона»

Фрейша о поражении «Барселоны»: это единственная радость болельщиков «Реала».

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша уколол болельщиков «Реала» после крупного поражения каталонской команды.

Сегодня «блауграна» уступила «Атлетико » со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча состоится 3 марта.

«Сегодняшний матч – единственная радость для болельщиков «Реала » за два сезона», – написал Фрейша.