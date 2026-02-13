«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в 4 мяча впервые с 1989-го. Побед с разницей в 3 гола не было с 2003-го
У «Атлетико» крупнейшая победа над «Барселоной» с 1980-х.
«Атлетико» одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке.
Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.
В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» с разницей в 3 мяча в феврале 2003 года, с разницей в 4 мяча – в 1989-м. Более крупная победа, 6:0, была только в 1941-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Кто-то видел преемника Месси на поле?🤣
Я видел. Валялся 2 минуты после столкновения с воздухом в штрафной Атлетико
Да, симулировал при любом дуновении
Короче плевать что там 7-0 по игре в первом тайме было, полный декласс вообще без шансов. В общем, виноваты: газон, судья убил игру при 4-0, дождь лил прямо на игроков барсы, обходя матрасов, ямаль не прочистил брекеты и тд
Не хотите , как в 41-м ?
Пушка
Это в мемори! 🔵🔴⚪️
