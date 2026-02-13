«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в 4 мяча впервые с 1989-го. Побед с разницей в 3 гола не было с 2003-го

У «Атлетико» крупнейшая победа над «Барселоной» с 1980-х.

«Атлетико » одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке.

Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.

В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» с разницей в 3 мяча в феврале 2003 года, с разницей в 4 мяча – в 1989-м. Более крупная победа, 6:0, была только в 1941-м.