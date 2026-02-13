  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в 4 мяча впервые с 1989-го. Побед с разницей в 3 гола не было с 2003-го
37

«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в 4 мяча впервые с 1989-го. Побед с разницей в 3 гола не было с 2003-го

У «Атлетико» крупнейшая победа над «Барселоной» с 1980-х.

«Атлетико» одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке.

Команда Диего Симеоне разгромила каталонцев со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.

В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» с разницей в 3 мяча в феврале 2003 года, с разницей в 4 мяча – в 1989-м. Более крупная победа, 6:0, была только в 1941-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoБарселона
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoКубок Испании
logoДиего Симеоне
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто-то видел преемника Месси на поле?🤣
Ответ De Generat
Кто-то видел преемника Месси на поле?🤣
Я видел. Валялся 2 минуты после столкновения с воздухом в штрафной Атлетико
Ответ De Generat
Кто-то видел преемника Месси на поле?🤣
Да, симулировал при любом дуновении
Короче плевать что там 7-0 по игре в первом тайме было, полный декласс вообще без шансов. В общем, виноваты: газон, судья убил игру при 4-0, дождь лил прямо на игроков барсы, обходя матрасов, ямаль не прочистил брекеты и тд
Ответ Yoursistersboyfriend
Короче плевать что там 7-0 по игре в первом тайме было, полный декласс вообще без шансов. В общем, виноваты: газон, судья убил игру при 4-0, дождь лил прямо на игроков барсы, обходя матрасов, ямаль не прочистил брекеты и тд
Не хотите , как в 41-м ?
Это в мемори! 🔵🔴⚪️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
0:4 от «Атлетико» – крупнейшее поражение «Барсы» при Флике. Немец не проигрывал с разницей в 4 мяча с 2005-го
12 февраля, 22:08
«Барселона» проиграла после 6 побед подряд, с разгромным счетом – впервые с ноября
12 февраля, 22:03
«Барселона» пропустила от «Атлетико» 3 гола за 33 минуты, ни разу не пробив в створ
12 февраля, 20:40
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
20 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
29 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
40 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
51 минуту назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
52 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
3 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем