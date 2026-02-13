«Барселона» проиграла после 6 побед подряд, с разгромным счетом – впервые с ноября

«Барселона» потерпела первое крупное поражение в 2026 году.

«Атлетико » прервал победную серию «Барселоны».

Команда Диего Симеоне нанесла каталонцам поражение со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании. Предыдущие шесть матчей «блауграна» выиграла.

Крупно «Барселона » не проигрывала с конца ноября, когда ее разгромил в Лиге чемпионов «Челси» (0:3).