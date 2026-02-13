73

«Барселона» проиграла после 6 побед подряд, с разгромным счетом – впервые с ноября

«Барселона» потерпела первое крупное поражение в 2026 году.

«Атлетико» прервал победную серию «Барселоны».

Команда Диего Симеоне нанесла каталонцам поражение со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании. Предыдущие шесть матчей «блауграна» выиграла.

Крупно «Барселона» не проигрывала с конца ноября, когда ее разгромил в Лиге чемпионов «Челси» (0:3).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoКубок Испании
logoДиего Симеоне
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Атлетико сливает Буде-Глимту, потом громит Бетис 5-0 на выезде, потом в чемпе льет второму составу Бетиса дома, а потом выносит 4-0 Барсу

Дальше будет какое-то 1-4 в Брюгге, умом не понять команду
Ответ Vakhore
Атлетико сливает Буде-Глимту, потом громит Бетис 5-0 на выезде, потом в чемпе льет второму составу Бетиса дома, а потом выносит 4-0 Барсу Дальше будет какое-то 1-4 в Брюгге, умом не понять команду
Симеоне просто кроме как накачки так ничему и не научился. У самого высокооплачиваемого тренера мира состава на две равные по качеству линии атаки, а он сезон ровно пройти никак не может. Только в кубках проскакивать и только если Барса с Реалом сами заливать начинают🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Симеоне просто кроме как накачки так ничему и не научился. У самого высокооплачиваемого тренера мира состава на две равные по качеству линии атаки, а он сезон ровно пройти никак не может. Только в кубках проскакивать и только если Барса с Реалом сами заливать начинают🙃
Мда, некоторые так и не научились проигрывать
Ливерпуль и Рома - "мы знаем ,что такое 4-0 над Барсой "
Атлетико - "подержите мое пиво"....
Ответ Stark2021
Ливерпуль и Рома - "мы знаем ,что такое 4-0 над Барсой " Атлетико - "подержите мое пиво"....
Бавария☠️
Ответ Stark2021
Ливерпуль и Рома - "мы знаем ,что такое 4-0 над Барсой " Атлетико - "подержите мое пиво"....
ПСЖ знает, как бы Атлетико их пиво не поддержал..
Ждём теперь визги от каталонских про ветер и плохой газон. Ведь именно они помешали им, а не бездарность игрочишек и тренеришки.
Ответ Qarasik
Ждём теперь визги от каталонских про ветер и плохой газон. Ведь именно они помешали им, а не бездарность игрочишек и тренеришки.
Так тренер вообще-то супер. Это игроки проиграли.
Под веткой победных игр Реала не видел столько радостных лиц, как тут
Барсе так влетает из-за этой высокой игры. Может взять пример у остальных и сидеть сзади и сушить игру. Двигаться чисто на контратаках и на фарте. В ответной игре от Атлетико будет не автобус, а Титаник стоять. И Барса с этим ничего не сделает.
Ответ hurrakan
Барсе так влетает из-за этой высокой игры. Может взять пример у остальных и сидеть сзади и сушить игру. Двигаться чисто на контратаках и на фарте. В ответной игре от Атлетико будет не автобус, а Титаник стоять. И Барса с этим ничего не сделает.
Хорошо, пусть и высокая оборона, но за 2 тайма ни одного реально чистого обострения при атаке , били при суматохе. Вопрос Флику , зачем так играть дальше, когда пропустили 2 мяча?
Ответ hurrakan
Барсе так влетает из-за этой высокой игры. Может взять пример у остальных и сидеть сзади и сушить игру. Двигаться чисто на контратаках и на фарте. В ответной игре от Атлетико будет не автобус, а Титаник стоять. И Барса с этим ничего не сделает.
О, да вы эксперт. Может из-за высокой ЛИНИИ защиты ты хотел сказать? Контратаки после угловых - это тоже с высокой линией связано, лол? Или привоз Гарсии связан с высокой линией? Да вы любой гол на это свалите уже
Разгром от Челси перезагрузил команду, видимо время для нового переосмысления. Эта команда от менталки сильно зависит
Провалы в этом сезоне у Барсы стабильны.Тем интереснее у них игры.
Это что за убийство было? Атлетико монет вынесла и Реал вперёд ногами 5 :2, а там и Барселону убили)) Третья сила в Испании что говорить)
Полезное поражение и очень вовремя.
Барсе на Камп Ноу нужно идеальное поле и погода, отсутствие травм.. И тогда.. 🤔😄
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Гарсия удален за удар по ноге Баэне, перехватившему пас Феррана назад, в конце матча «Атлетико» – «Барселона». Судья сперва показал желтую
12 февраля, 21:55Фото
Итурральде про отмену гола «Барселоны»: «Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча, впереди или позади. Отсутствие четкого кадра все усложняет»
12 февраля, 21:46
Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР
12 февраля, 21:30Фото
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
20 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
29 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
40 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
51 минуту назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
52 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
3 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем