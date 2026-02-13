«Барселона» проиграла после 6 побед подряд, с разгромным счетом – впервые с ноября
«Барселона» потерпела первое крупное поражение в 2026 году.
«Атлетико» прервал победную серию «Барселоны».
Команда Диего Симеоне нанесла каталонцам поражение со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании. Предыдущие шесть матчей «блауграна» выиграла.
Крупно «Барселона» не проигрывала с конца ноября, когда ее разгромил в Лиге чемпионов «Челси» (0:3).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Дальше будет какое-то 1-4 в Брюгге, умом не понять команду
Атлетико - "подержите мое пиво"....