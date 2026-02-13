  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 0:4 от «Атлетико» – крупнейшее поражение «Барсы» при Флике. Немец не проигрывал с разницей в 4 мяча с 2005-го
76

0:4 от «Атлетико» – крупнейшее поражение «Барсы» при Флике. Немец не проигрывал с разницей в 4 мяча с 2005-го

Ханс-Дитер Флик потерпел крупнейшее поражение во главе «Барселоны».

«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Ханс-Дитере Флике.

Каталонский клуб уступил «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ранее «блауграна» не проигрывала с разницей в 4 мяча при немецком специалисте. Самые крупные поражения «Барсы» за этот период были зафиксированы в матчах с «Челси» (0:3) и «Севильей» (1:4).

Это крупнейшее поражение Флика в качестве главного тренера с марта 2005 года – тогда «Хоффенхайм» под его руководством проиграл «Оффенбах Киккерс» со счетом 2:6.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАтлетико
logoХанс-Дитер Флик
logoКубок Испании
logoБарселона
logoЛа Лига
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
щас опять начинается нытье от неадекватов, из-за судьи барса пропустила 4 гола? хоть раз можно молча принять поражение, но как только условный реал проиграет свой матч, вы тут как тут на всех ветках этой команды потешитесь, стоит проиграть барсе один матч, то это вина кого угодно, но только не самой команды
Ответ BayernMunih
щас опять начинается нытье от неадекватов, из-за судьи барса пропустила 4 гола? хоть раз можно молча принять поражение, но как только условный реал проиграет свой матч, вы тут как тут на всех ветках этой команды потешитесь, стоит проиграть барсе один матч, то это вина кого угодно, но только не самой команды
Так никто из адекватов не отрицает дерьмовой игры. Просто судья непоследователен
Ответ заблокированному пользователю
Так никто из адекватов не отрицает дерьмовой игры. Просто судья непоследователен
адекватным болелам это не адресовано
Перефразирую классика: «Вы знаете, что общего у «Барселоны» и такси? В них влезает четыре!»
Ответ Александр Яковлев
Перефразирую классика: «Вы знаете, что общего у «Барселоны» и такси? В них влезает четыре!»
Комментарий скрыт
Ламин пеналь - очередное исчезновение в важной игре. потом набьет статку на Овьедо и глоры будут кричать про ЗМ)
Ответ Kitay Fanat
Ламин пеналь - очередное исчезновение в важной игре. потом набьет статку на Овьедо и глоры будут кричать про ЗМ)
Комментарий скрыт
Ответ sqynpcmf7w
Комментарий скрыт
Болельщики барсы нарочно игнорируют Рафинью, без которого атака теряет половину своей остроты
Лукман топчик. По сути за копейки взяли на небольшом спаде топаря.
До сих пор не понимаю пиара Бальде, это же Фран Гарсия, такой же нулище в защите и тупой бегунок по флангу в атаке и всё. Хотя у Барсы любой воспитанник всегда считается мега топом, так что не удивлён.
Ответ Madridista CF
Лукман топчик. По сути за копейки взяли на небольшом спаде топаря. До сих пор не понимаю пиара Бальде, это же Фран Гарсия, такой же нулище в защите и тупой бегунок по флангу в атаке и всё. Хотя у Барсы любой воспитанник всегда считается мега топом, так что не удивлён.
Про Бальде не в бровь,а в глаз. Абсолютно бестолковый бегунок,который из матча в матч привозит моменты.
Ответ Madridista CF
Лукман топчик. По сути за копейки взяли на небольшом спаде топаря. До сих пор не понимаю пиара Бальде, это же Фран Гарсия, такой же нулище в защите и тупой бегунок по флангу в атаке и всё. Хотя у Барсы любой воспитанник всегда считается мега топом, так что не удивлён.
От Бальде пенсионер Гризманн убегал, думаю, этим все сказано)) Антуан в свои 60 все еще гениальный футболист, футбольный интеллект по-прежнему на уровне
Давече редактура спорца окрестила барселону #1 в Европе...
Кто из них больше клоуны- непонятно)
Ответ Ilya Chistyakov
Давече редактура спорца окрестила барселону #1 в Европе... Кто из них больше клоуны- непонятно)
Комментарий скрыт
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Если объективно, то 7-0 после первого тайма был бы более справедливый результат. Сколько моментов загубили матрасы, это нечто
Ответ Yoursistersboyfriend
Если объективно, то 7-0 после первого тайма был бы более справедливый результат. Сколько моментов загубили матрасы, это нечто
а что не 10:0🤣🤣🤣🤣
кабинет сам не может Барсу победить,так хоть радуется,когда другие это делают
Лапорта после матча-газон-г…о, игроки Атлетико -костоломы, судья казел продажная)))а мы лучшие в мире😂
Симеоне титул должен брать, а то давно не было уже. Кубок вообще последний в сезоне 12/13 был. Сейчас шанс идеальный
Ответ mancity111
Симеоне титул должен брать, а то давно не было уже. Кубок вообще последний в сезоне 12/13 был. Сейчас шанс идеальный
Самый высокооплачиваемый тренер по стабильными трансферными кампаниями, пора бы уже хоть копу Дель соль брать с такой скамейкой🙏
Ответ mancity111
Симеоне титул должен брать, а то давно не было уже. Кубок вообще последний в сезоне 12/13 был. Сейчас шанс идеальный
Проиграет баскам, как пить дать.
Только на Мадрид и Барсу может настроить своих псов....
Флик, видать, опять финал не проиграет. Стабильный. 😄
Бальде и Де Йонг во втором голе чисто легкой пробежкой шли и смотрел как Гризманн обрабатывает и забивает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
20 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
29 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
40 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
51 минуту назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
52 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
3 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем