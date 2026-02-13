0:4 от «Атлетико» – крупнейшее поражение «Барсы» при Флике. Немец не проигрывал с разницей в 4 мяча с 2005-го
Ханс-Дитер Флик потерпел крупнейшее поражение во главе «Барселоны».
«Барселона» потерпела самое крупное поражение при Ханс-Дитере Флике.
Каталонский клуб уступил «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ранее «блауграна» не проигрывала с разницей в 4 мяча при немецком специалисте. Самые крупные поражения «Барсы» за этот период были зафиксированы в матчах с «Челси» (0:3) и «Севильей» (1:4).
Это крупнейшее поражение Флика в качестве главного тренера с марта 2005 года – тогда «Хоффенхайм» под его руководством проиграл «Оффенбах Киккерс» со счетом 2:6.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
До сих пор не понимаю пиара Бальде, это же Фран Гарсия, такой же нулище в защите и тупой бегунок по флангу в атаке и всё. Хотя у Барсы любой воспитанник всегда считается мега топом, так что не удивлён.
Кто из них больше клоуны- непонятно)
кабинет сам не может Барсу победить,так хоть радуется,когда другие это делают
Только на Мадрид и Барсу может настроить своих псов....