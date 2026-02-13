0:4 от «Атлетико» – крупнейшее поражение «Барсы» при Флике. Немец не проигрывал с разницей в 4 мяча с 2005-го

Ханс-Дитер Флик потерпел крупнейшее поражение во главе «Барселоны».

Каталонский клуб уступил «Атлетико » со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ранее «блауграна» не проигрывала с разницей в 4 мяча при немецком специалисте. Самые крупные поражения «Барсы» за этот период были зафиксированы в матчах с «Челси» (0:3) и «Севильей» (1:4).

Это крупнейшее поражение Флика в качестве главного тренера с марта 2005 года – тогда «Хоффенхайм» под его руководством проиграл «Оффенбах Киккерс» со счетом 2:6.