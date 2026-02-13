Эрик Гарсия удален за удар по ноге Баэне, перехватившему пас Феррана назад, в конце матча «Атлетико» – «Барселона». Судья сперва показал желтую
Эрик Гарсия удален за срыв потенциально голевой атаки.
«Барселона» осталась в меньшинстве в конце матча с «Атлетико».
На 83-й минуте полуфинальной игры в Кубке Испании передача Феррана Торреса назад в направлении Эрика Гарсии была перехвачена Алексом Баэной. Гарсия не успел выбить мяч и попал в голень сопернику, уже начавшему рывок в направлении ворот.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал защитнику «блауграны» желтую карточку, а после изучения повтора изменил решение: удаление.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Потом на Варе показывают точно тот же ракурс, что был в игре. И вдруг он прозрел.
Команда сыграла отвратительно,
но некоторые игроки ещё отвратительнее провели матч:
Ферран - дубина, даже нормально принять мяч не может, ни одного полезного действия в атаке, подсунул мяч Гарсии после которого он сфолил на красную.
Лёва зачем вышел непонятно.
Бальде ужас.
Ну а автогол - привет кочкам, обычно Барса всегда так рискованно катает