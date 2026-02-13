Эрик Гарсия удален за удар по ноге Баэне, перехватившему пас Феррана назад, в конце матча «Атлетико» – «Барселона». Судья сперва показал желтую

Эрик Гарсия удален за срыв потенциально голевой атаки.

«Барселона » осталась в меньшинстве в конце матча с «Атлетико ».

На 83-й минуте полуфинальной игры в Кубке Испании передача Феррана Торреса назад в направлении Эрика Гарсии была перехвачена Алексом Баэной . Гарсия не успел выбить мяч и попал в голень сопернику, уже начавшему рывок в направлении ворот.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал защитнику «блауграны» желтую карточку, а после изучения повтора изменил решение: удаление.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»