  • Эрик Гарсия удален за удар по ноге Баэне, перехватившему пас Феррана назад, в конце матча «Атлетико» – «Барселона». Судья сперва показал желтую
Фото
41

Эрик Гарсия удален за удар по ноге Баэне, перехватившему пас Феррана назад, в конце матча «Атлетико» – «Барселона». Судья сперва показал желтую

Эрик Гарсия удален за срыв потенциально голевой атаки.

«Барселона» осталась в меньшинстве в конце матча с «Атлетико».

На 83-й минуте полуфинальной игры в Кубке Испании передача Феррана Торреса назад в направлении Эрика Гарсии была перехвачена Алексом Баэной. Гарсия не успел выбить мяч и попал в голень сопернику, уже начавшему рывок в направлении ворот.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро сперва показал защитнику «блауграны» желтую карточку, а после изучения повтора изменил решение: удаление.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
41 комментарий
Какая пустыня в комментах сегодня( да и завтра будет)
Ответ vaniaEee
Какая пустыня в комментах сегодня( да и завтра будет)
Так спят. В школу утром
Ответ vaniaEee
Какая пустыня в комментах сегодня( да и завтра будет)
Не будет. Пишут же, что во всем виноваты судья и газон 😃
У Барселоны вместо требла трабл.
Что хотел яноль когда упал в штрафной от столкновения с воздухом?
Ответ De Generat
Что хотел яноль когда упал в штрафной от столкновения с воздухом?
Комментарий скрыт
Ответ Simbad
Комментарий скрыт
Ты так же рыдаешь, как плакала вся команда😢 ты чего?! Это же мадрид. Так бывает
Комментатор просто дно. Явные моменты не понимает и не видит. Тут чистая красная, всем понятно, кроме него.

Потом на Варе показывают точно тот же ракурс, что был в игре. И вдруг он прозрел.
Ответ Вкусный Крекер
Комментатор просто дно. Явные моменты не понимает и не видит. Тут чистая красная, всем понятно, кроме него. Потом на Варе показывают точно тот же ракурс, что был в игре. И вдруг он прозрел.
Комментарий скрыт
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
И там, и там кк
Здесь заслуженная красная, а фол на Бальде не красная разве? Я понимаю проигрыш заслуженная, но судейством добивать так не красиво как то
Ответ Nurbol Nuraliyev
Здесь заслуженная красная, а фол на Бальде не красная разве? Я понимаю проигрыш заслуженная, но судейством добивать так не красиво как то
Там оранжевая
Ферран подсунул конечно.
Команда сыграла отвратительно,
но некоторые игроки ещё отвратительнее провели матч:
Ферран - дубина, даже нормально принять мяч не может, ни одного полезного действия в атаке, подсунул мяч Гарсии после которого он сфолил на красную.
Лёва зачем вышел непонятно.
Бальде ужас.
Всегда с ним проблемы. Сплошные косяки в игре
Эрик сегодня «накосяпорил» дай боже: автогол привез, отдавая передачу вратарю в створ ворот; удаление заработал..
Ответ Кирилл
Эрик сегодня «накосяпорил» дай боже: автогол привез, отдавая передачу вратарю в створ ворот; удаление заработал..
эрик средний игрок, ещё блет себя ведет ка лидер 🐓
Ответ Кирилл
Эрик сегодня «накосяпорил» дай боже: автогол привез, отдавая передачу вратарю в створ ворот; удаление заработал..
Удаление он не «заработал». Его подставил дурацкой передачей Ферран, который у чужих ворот гадит уже который матч, так ещё и к своим теперь начал приноравливаться.
Ну а автогол - привет кочкам, обычно Барса всегда так рискованно катает
Кажется у Араухо появился конкурент?😀
А где барсуки? Лол
