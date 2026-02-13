  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15
72

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 26 туров.

Отрыв «Арсенала» от ближайших конкурентов в борьбе за чемпионство сократился. 

В 26-м туре АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1). «Манчестер Сити», в свою очередь, победил «Фулхэм» (3:0), а «Астон Вилла» – «Брайтон» (1:0).

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. Он опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 4 балла, «Астон Виллу» – на 7. 

Четвертое место занимает «Манчестер Юнайтед» (45 очков), пятое – «Челси» (44), шестое – «Ливерпуль» (42).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧелси
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Напоминаю, что по теореме Ливерпуля, если начинаются разговоры о потенциальном квадрупле, команда в итоге рискует получить залупл
Ответ chalov
Напоминаю, что по теореме Ливерпуля, если начинаются разговоры о потенциальном квадрупле, команда в итоге рискует получить залупл
Это теорема относится только Ливерпулю. У Арсенала const = 2 (раньше была четверка)
Ответ chalov
Напоминаю, что по теореме Ливерпуля, если начинаются разговоры о потенциальном квадрупле, команда в итоге рискует получить залупл
Хорошо Брентфорд наказал Арсенал забив гол ихнем же оружием толкотней в штрафной
Судья в концовке как мог защищал очко Арсенала.
Чистейшая красная Габриэлу и пропуск следующего матча.

Но увы весь судейский корпус работает на эту распиаренную команду в этом сезоне.
Ответ Proper Chels
Судья в концовке как мог защищал очко Арсенала. Чистейшая красная Габриэлу и пропуск следующего матча. Но увы весь судейский корпус работает на эту распиаренную команду в этом сезоне.
Харамбольщиков на трусы для женской команды
Дичайший отскок Арсенала. Габриэля должны были удалять.
Ответ skylector
Дичайший отскок Арсенала. Габриэля должны были удалять.
Комментарий скрыт
Надеюсь Сити обгонит по итогу этот миллиардный состав играющий в футбол Бёрнли и Вест Бромвича, любо дорого было смотреть их возмущение после пропущенного со стандарта)
Ответ Angeleri
Надеюсь Сити обгонит по итогу этот миллиардный состав играющий в футбол Бёрнли и Вест Бромвича, любо дорого было смотреть их возмущение после пропущенного со стандарта)
Комментарий скрыт
Ответ sportsoldfan
Комментарий скрыт
Куча игроков на выход
Всё это начинает походить на очередной упущенный титул. Впереди матчи с Тоттенхэмом, Челси, Ман Сити + 1/8 ЛЧ. Адский календарь, у Сити наоборот будет полегче и ход они набрали хороший, Арсенал же наоборот играет очень тяжко и травмы снова накатили...
Ответ Милдронат Бромантанов
Всё это начинает походить на очередной упущенный титул. Впереди матчи с Тоттенхэмом, Челси, Ман Сити + 1/8 ЛЧ. Адский календарь, у Сити наоборот будет полегче и ход они набрали хороший, Арсенал же наоборот играет очень тяжко и травмы снова накатили...
Это было очевидно еще в ноябре, хрен знает кто надеялся вообще на команду с одной тактикой на угловых
Ответ Милдронат Бромантанов
Всё это начинает походить на очередной упущенный титул. Впереди матчи с Тоттенхэмом, Челси, Ман Сити + 1/8 ЛЧ. Адский календарь, у Сити наоборот будет полегче и ход они набрали хороший, Арсенал же наоборот играет очень тяжко и травмы снова накатили...
У арсенала лучшая скамейка в лиге, на каждую позицию по два равноценных, а травмы есть у всех, бедный Ливерпуль не даст соврать
Середняк отскочил, неповезло Брентфорду
Упустят титул, по-простому, по арсенальски
Вот именно из-за таких потерь и упускаются титулы. В чем разница между Сити и Арсеналом? Сити в матче, где Ливерпуль их откровенно переигрывает(во 2-м тайме), находит свои моменты и на характере берет 3 очка на Энфилде. Арсенал же играет в обороне против Брентфорда.
Ответ Андрей. С
Вот именно из-за таких потерь и упускаются титулы. В чем разница между Сити и Арсеналом? Сити в матче, где Ливерпуль их откровенно переигрывает(во 2-м тайме), находит свои моменты и на характере берет 3 очка на Энфилде. Арсенал же играет в обороне против Брентфорда.
Как будто сити не сливал матчи
Ответ CarlosTevez
Как будто сити не сливал матчи
Просто задай себе вопрос: сможет ли нынешний Арсенал отыграться в таком стиле против того же Ливерпуля на Энфилде? Просто когда вообще ничего не получается, соперник тебя переигрывает по всем аспектам, а ты берешь и на характере забираешь матч. Хотя, о чем это я? Арсенал так их не обыграл и даже ни одного момента не создал за 2 матча.
Просрали матч в 2 эпизодах. Когда Райс зачем-то отдавал на Дьокереша вместо того, чтобы самому покатить в левый угол. И когда распиаренный африканец, зная как опасны стандарты брентфорда, нелепо вынес мяч за боковую. Лучше бы его в аренду Марселю отдали. Сити столько шансов давал создать отрыв в 10-12 очков, но ума и характера воспользоваться этим не хватило. Уже после матча с Ливерпулем на эмирейтс было понятно, что это не команда победителей, а команда вечных неудачников, над которыми снова будут смеяться в конце сезона
Ответ Adamdfdgds
Просрали матч в 2 эпизодах. Когда Райс зачем-то отдавал на Дьокереша вместо того, чтобы самому покатить в левый угол. И когда распиаренный африканец, зная как опасны стандарты брентфорда, нелепо вынес мяч за боковую. Лучше бы его в аренду Марселю отдали. Сити столько шансов давал создать отрыв в 10-12 очков, но ума и характера воспользоваться этим не хватило. Уже после матча с Ливерпулем на эмирейтс было понятно, что это не команда победителей, а команда вечных неудачников, над которыми снова будут смеяться в конце сезона
Как это ни печально, но всё по факту
Ля, Арсенал как обычно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
19 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
28 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
39 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
50 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
51 минуту назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
59 минут назад
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
59 минут назад
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
2 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем