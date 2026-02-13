«Арсенал» лидирует в АПЛ с 57 очками после 26 туров. «Ман Сити» отстает на 4 балла, «Астон Вилла» – на 7, «МЮ» – на 12, «Ливерпуль» – на 15

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 26 туров.

Отрыв «Арсенала » от ближайших конкурентов в борьбе за чемпионство сократился.

В 26-м туре АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1). «Манчестер Сити », в свою очередь, победил «Фулхэм» (3:0), а «Астон Вилла » – «Брайтон» (1:0).

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. Он опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на 4 балла, «Астон Виллу» – на 7.

Четвертое место занимает «Манчестер Юнайтед » (45 очков), пятое – «Челси» (44), шестое – «Ливерпуль» (42).