  • «Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей – 1:1 с «Брентфордом». Команда Артеты лидирует в АПЛ
«Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей.

Прервалась серия побед «Арсенала». 

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Брентфордом» в 26-м туре АПЛ (1:1). Ранее «канониры» одержали 4 победы подряд с общим счетом 11:2. 

Лондонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице лиги, набрав 57 очков и опережая «Манчестер Сити» на 4 балла. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Доминаторы идут на свою доминантную позицию .
Особенно насмешило возмущение на стандартах- как же не нравится когда им ответили их же тактикой .
По игре Арсенал не заслужил даже ничью. Отскочили... Будем надеется, что это последняя худшая игра канониров до конца сезона ...
Чуть по чуть на свое место вернуться .пора уже 😂
Слабенький матч от команды, больше ничьи не заслужили, а скорее даже меньше
Повезло. По игре 🐝 были лучше, моментов острых больше. Единственный момент у Арсенала на 90+, когда удар Марти накрыл Келлехер. Гол Мадуэке - полумомент все же.
Спишем на тяжелого соперника - конкурент Ливерпуля за 6 место. Но кажется проблема глубже: отсутствие мысли впереди. Эдегор и Сака ужасны, Хаверц выглядел глотком свежего воздуха.
Saka i Edeqor fiziceski ne qotovı voobshe, kak budto minus iqrok pri oborone. A Eze sovsem poteryalsya na pole v 2026
потому что Артета латает дырки за счет Эзе, в итоге не может ему найти позицию и объяснить что делать, чтобы тот максимум выдавал. Артета излишне доверяет Эдегору, он сдал физически
Рекомендуем