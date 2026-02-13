«Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей – 1:1 с «Брентфордом». Команда Артеты лидирует в АПЛ

«Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей.

Прервалась серия побед «Арсенала ».

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Брентфордом » в 26-м туре АПЛ (1:1). Ранее «канониры» одержали 4 победы подряд с общим счетом 11:2.

Лондонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице лиги, набрав 57 очков и опережая «Манчестер Сити» на 4 балла.