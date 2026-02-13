«Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей – 1:1 с «Брентфордом». Команда Артеты лидирует в АПЛ
«Арсенал» не выиграл впервые за 5 матчей.
Прервалась серия побед «Арсенала».
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Брентфордом» в 26-м туре АПЛ (1:1). Ранее «канониры» одержали 4 победы подряд с общим счетом 11:2.
Лондонский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице лиги, набрав 57 очков и опережая «Манчестер Сити» на 4 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Особенно насмешило возмущение на стандартах- как же не нравится когда им ответили их же тактикой .
Спишем на тяжелого соперника - конкурент Ливерпуля за 6 место. Но кажется проблема глубже: отсутствие мысли впереди. Эдегор и Сака ужасны, Хаверц выглядел глотком свежего воздуха.