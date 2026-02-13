  • Спортс
  • Итурральде про отмену гола «Барселоны»: «Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча, впереди или позади. Отсутствие четкого кадра все усложняет»
23

Итурральде про отмену гола «Барселоны»: «Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча, впереди или позади. Отсутствие четкого кадра все усложняет»

Итурральде о проверке гола «Барселоны»: все усложняет отсутствие четкого кадра.

Эдуардо Итурральде Гонсалес не смог толком разобраться в эпизоде с отменой гола Пау Кубарси «Атлетико» по причине офсайда.

«Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча. Впереди мяча или позади него.

Линию нужно проводить от мяча, а не от той части тела игрока, которая находится дальше всего.

Если нет четкого изображения, где именно он находится, это все усложняет», – заключил бывший арбитр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
23 комментария
Самое главное, что эта пауза убила все шансы Барселоны сократить разницу в счете. Они агрессивно начали, Атлетико попятился назад, начал прижиматься к воротам …
И в этой ситуации судьи просто остановили матч. После этой паузы Атлетико успокоился, а Барса набрать такой же темп просто не смогла. 7 минут стоять на поле - это нечто!
Ответ korablev
Да. Судьи прочувствовали, что Барса сейчас может камбэкнуть 4:5, отключили автоматику и решили на 6 минут успокоить пыл камшотеров
Это был ключевой момент матча. Барса вышла заряженной. Засчитали бы гол- они бы понеслись, даже 4-2 и ответный мачт совсем другим вырисовывается.
а тут ты проигрываешь 4-0, всё не идёт, ты забиваешь, реально непонятно даже из-за чего смотрят 6 минут, потом пауза здоровенная сбиваиющая настрой и ещё разочарование- после такого уже не подняться.
Я ни в коем случае не оправдываю Барсу, но это реально был ключевой момент.
И очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь грамотно показал картинку кто и где был в нужный момент. Потому что по кадру предоставленному нихрена определить невозможно
Он находится в кармане Мунуэра, легендарный игрок Реала снова на вершине
Эпизод сложный но вот стоп кадр вообще не убедил, что там офсайд. По мне если не 100% офсайд то гол надо засчитывать. Еще и смотрят больше 10 минут. И на кубке разве нет системы где там миллиметры считает и показывает как в чемпе?
Ответ Юрий Чехов
Нет, вроде говорят, что в ручную линию чертили
Ключевой вопрос сколько судейка опять занесли:))
Ответ rigobersong
ну это классика, когда поражение, то сразу судья виноват, газон, перес купил, случайно 4 пропустили
Ответ rigobersong
судейке занесли 4 гола
не смотрел матч?))
Просто не нужно считать отскок и рикошет как пас. Левандовски вообще Кубарси не видел даже.
Ответ Dark.Babysitter
Просто не нужно считать отскок и рикошет как пас. Левандовски вообще Кубарси не видел даже.
Рикошет, отскок, трактуется при взятии ворот однозначно, гол должен был БЫТЬ засчитан!
Ответ leo
Положение ВНЕ ИГРЫ - если атакующий игрок в момент паса партнера (!!!) находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний защитник (включая вратаря).
Это трактовка правил.
Левандовски пас не отдавал. Мяч от него отскочил. А это уже можно трактовать по-разному.
Я лишь увидел, что мяч пришел к Кубарси от игрока АТЛЕТИКО, но почему это не взяли во внимание!
Ответ leo
Последний коснувшийся игрок Барсы Лёва. Никакого акцентированного паса от игрока Атлетико не было, а отскоки от обороняющихся не считаются при определении офсайда.
Ответ Ohla
в момент удара барсы и перехвата игроком атлетико не было никакого оффсайда, а после отскока тем более. потому что мяч пришел от игрока атлетико
Тысяча камер на стадионе, матч в 4к, но нормальный повтор конечно же для Барселоны не покажут:))🤣🤣🤣
Ещё интересно как проводить "линию от мяча" - он ведь не точка, он тоже не маленький, и уж точно не сильно меньше ног игроков, по которым зачастую рисуют линии
Зачем проводить линию по мячу, если защитник был ближе мяча к воротам?
