Итурральде про отмену гола «Барселоны»: «Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча, впереди или позади. Отсутствие четкого кадра все усложняет»

Итурральде о проверке гола «Барселоны»: все усложняет отсутствие четкого кадра.

Эдуардо Итурральде Гонсалес не смог толком разобраться в эпизоде с отменой гола Пау Кубарси «Атлетико » по причине офсайда.

«Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча. Впереди мяча или позади него.

Линию нужно проводить от мяча, а не от той части тела игрока, которая находится дальше всего.

Если нет четкого изображения, где именно он находится, это все усложняет», – заключил бывший арбитр.