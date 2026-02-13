Итурральде про отмену гола «Барселоны»: «Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча, впереди или позади. Отсутствие четкого кадра все усложняет»
Эдуардо Итурральде Гонсалес не смог толком разобраться в эпизоде с отменой гола Пау Кубарси «Атлетико» по причине офсайда.
«Ключевой вопрос – где находится Кубарси в тот миг, когда Левандовски касается мяча. Впереди мяча или позади него.
Линию нужно проводить от мяча, а не от той части тела игрока, которая находится дальше всего.
Если нет четкого изображения, где именно он находится, это все усложняет», – заключил бывший арбитр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
И в этой ситуации судьи просто остановили матч. После этой паузы Атлетико успокоился, а Барса набрать такой же темп просто не смогла. 7 минут стоять на поле - это нечто!
а тут ты проигрываешь 4-0, всё не идёт, ты забиваешь, реально непонятно даже из-за чего смотрят 6 минут, потом пауза здоровенная сбиваиющая настрой и ещё разочарование- после такого уже не подняться.
Я ни в коем случае не оправдываю Барсу, но это реально был ключевой момент.
И очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь грамотно показал картинку кто и где был в нужный момент. Потому что по кадру предоставленному нихрена определить невозможно
не смотрел матч?))
Это трактовка правил.
Левандовски пас не отдавал. Мяч от него отскочил. А это уже можно трактовать по-разному.