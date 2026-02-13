Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол «Барселоны» в ворота «Атлетико».
Во втором тайме первой полуфинальной игры Кубка Испании Пау Кубарси воспользовался отскоком мяча от Роберта Левандовского после удара Фермина Лопеса в направлении ворот и отправил его в сетку. Это произошло на 51:43.
После этого началась проверка взятия ворот видеоассистентом судьи. Лишь на 58:04 главный арбитр указал, что гол не засчитан из-за офсайда.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Посмотрите скрин внимательно - там нарисовано какие точки взяты )
ага, точно этот 100% офсайд помешал барсе не слить 8:1
Не могу уже смотреть эту блмоту
Чемпионат свистков и затяжек времени
Нога левандовского которая отдает передачу находится ближе к воротам
Тут нет оффсайда