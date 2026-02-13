Фото
81

Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР

Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол «Барселоны» в ворота «Атлетико».

Во втором тайме первой полуфинальной игры Кубка Испании Пау Кубарси воспользовался отскоком мяча от Роберта Левандовского после удара Фермина Лопеса в направлении ворот и отправил его в сетку. Это произошло на 51:43.

После этого началась проверка взятия ворот видеоассистентом судьи. Лишь на 58:04 главный арбитр указал, что гол не засчитан из-за офсайда.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Так ведь мяч после удара Фермина МЕНЯЕТ направление после рикошета от Ганцко и попадает в Леву - какой там вообще офсайд то ?)
Ответ Кирилл
Так ведь мяч после удара Фермина МЕНЯЕТ направление после рикошета от Ганцко и попадает в Леву - какой там вообще офсайд то ?)
От Левандовского "пас" Кубарси, который ближе к воротам, чем мяч и Руджери
Ответ ДядюнТоп
От Левандовского "пас" Кубарси, который ближе к воротам, чем мяч и Руджери
Рисовали линию по Левандовски и Руджери, а не по Кубарси и Руджери )
Посмотрите скрин внимательно - там нарисовано какие точки взяты )
Самый невидимый офсайд, который я видел в своей жизни. 6 минут думали как бы не засчитать))
Ответ Макс Отицкий
Самый невидимый офсайд, который я видел в своей жизни. 6 минут думали как бы не засчитать))
Неправда
Я абсолютно не понимаю в каком моменте судьи нашли оффсайд.
Ответ falkao2013
Я абсолютно не понимаю в каком моменте судьи нашли оффсайд.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Передача идёт вперёд, Кубарси сзади. К Лёве мяч попадает от Ганцко и он в момент удара Фермина не в оффсайде.
Гол Барсы мог бы все изменить. Они вышли заряженными, миллемитровый офсайд непонятный. Большая пауза, опять отрицательные эмоции от отмены- тут у кого угодно руки опустятся..
Ответ Nelson85
Гол Барсы мог бы все изменить. Они вышли заряженными, миллемитровый офсайд непонятный. Большая пауза, опять отрицательные эмоции от отмены- тут у кого угодно руки опустятся..
Эх, а так бы 7-4 выиграли
Ответ Nelson85
Гол Барсы мог бы все изменить. Они вышли заряженными, миллемитровый офсайд непонятный. Большая пауза, опять отрицательные эмоции от отмены- тут у кого угодно руки опустятся..
ахаха

ага, точно этот 100% офсайд помешал барсе не слить 8:1
Нейтральный зритель. Объясните. Почему все смотрят на ногу Левандовского, которая, очевидно, ближе к воротам? Смотрите на пятку защитника матрасов (Руджери или кто там), так вот в момент рикошета (паса) от Левандовского Кубарси ближе, чем последний защитник. Если бы от поляка был пас назад, так рисовали б по мячу, а не по конечности Левандовского.
Ответ Aleks Del Piero
Нейтральный зритель. Объясните. Почему все смотрят на ногу Левандовского, которая, очевидно, ближе к воротам? Смотрите на пятку защитника матрасов (Руджери или кто там), так вот в момент рикошета (паса) от Левандовского Кубарси ближе, чем последний защитник. Если бы от поляка был пас назад, так рисовали б по мячу, а не по конечности Левандовского.
Тогда у Атлетов надо отменять 2 или 3 гол. игрок Атлетов был ближе к воротам, чем защитник Барсы, а другой игрок Атлетов давал пас вперед же, а не назад. Но что-то там это правило не работало, когда делали прострел!
Ответ Nbw77785
Тогда у Атлетов надо отменять 2 или 3 гол. игрок Атлетов был ближе к воротам, чем защитник Барсы, а другой игрок Атлетов давал пас вперед же, а не назад. Но что-то там это правило не работало, когда делали прострел!
Что ты такое несёшь... (с) В этом моменте все говорят, что якобы зафиксировали офсайд у Левандовского, хотя офсайд зафискировали у Кубарси в момент паса (рикошета) от Левандовского.
6 минут рисовали и не минуты не смотрели фол Симеоне, после такого этот чемп можно закрывать
Ответ zzzeeerrrooo
6 минут рисовали и не минуты не смотрели фол Симеоне, после такого этот чемп можно закрывать
Это всё-таки кубковый турнир. На дистанции такое вряд ли повредит, если не в каждом туре проворачивать
Ответ Direct free kick
Это всё-таки кубковый турнир. На дистанции такое вряд ли повредит, если не в каждом туре проворачивать
Да пофиг
Не могу уже смотреть эту блмоту
Чемпионат свистков и затяжек времени
Я не понял- они считают отскос от Левандовски пасом на Кубарси и тот в этот момент находился в офсайде- правильно?
До "ноги" Левандовски с Сосьедадом далеко) Самое смешное, что там и там Левандовски. Сказочно не везет.
Это уже беспредел
Нога левандовского которая отдает передачу находится ближе к воротам
Тут нет оффсайда
Лева ближе к воротам чем Кубарси, а ему отдавал пас игрок Атлетика, в чем офсайд?
Рекомендуем