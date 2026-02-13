Гол Кубарси «Атлетико» отменен из-за офсайда после 6-минутной проверки ВАР

Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол «Барселоны» в ворота «Атлетико ».

Во втором тайме первой полуфинальной игры Кубка Испании Пау Кубарси воспользовался отскоком мяча от Роберта Левандовского после удара Фермина Лопеса в направлении ворот и отправил его в сетку. Это произошло на 51:43.

После этого началась проверка взятия ворот видеоассистентом судьи. Лишь на 58:04 главный арбитр указал, что гол не засчитан из-за офсайда.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»