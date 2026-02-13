ЦСКА предлагал 10+2 млн евро за вингера Пульгу. «Баия» не стала вести переговоры (Андре Эрнан)

ЦСКА не продали бразильского вингера.

ЦСКА интересовался 25-летним бразильским вингером.

Московский клуб предложил 10 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер Эрика Пульги, сообщает журналист Андре Эрнан.

Утверждается, что «Баия » сочла эту сумму слишком низкой и даже не стала вести переговоры.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Пульга провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.