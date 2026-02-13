ЦСКА предлагал 10+2 млн евро за вингера Пульгу. «Баия» не стала вести переговоры (Андре Эрнан)
ЦСКА не продали бразильского вингера.
ЦСКА интересовался 25-летним бразильским вингером.
Московский клуб предложил 10 миллионов евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер Эрика Пульги, сообщает журналист Андре Эрнан.
Утверждается, что «Баия» сочла эту сумму слишком низкой и даже не стала вести переговоры.
В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Пульга провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.
Не гоните Пульгу ответили в португальском клубе :)
Баия видимо перепутала ЦСКА с Зенитом. Армейское руководство и так погорячилась.
У нас Круг 4+4 и Глебов 5+2 за меньшее количество матчей. Мы просто ЦСКА Сан-Паулу хотим собрать или зачем нам вингер за десятку на лавку?
Не дождемся мы топового вингера зимой, похоже.
и предлагал 5 млн плюс бонусы за Рафинью, но испанцы почему-то не ответили))) очередные утки от агентов, которые пользуются активной трансферной компанией армейцев
ЦСКА берет только через расторжение. Уже поэтому утка 🦆
