Радимов о лучших тренерах в истории РПЛ: «Романцев на 1-м месте. Семак 2-й – представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит». 3-е место – Адвокат»
Владислав Радимов: Романцев – лучший тренер в истории РПЛ.
Владислав Радимов перечислил лучших тренеров, работавших в Мир РПЛ.
«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал – и не одно. Самое главное – то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.
На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».
А третье место – Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире «Матч ТВ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
5 место - Спалетти
6 место - Виллаш-Боаш
7 место - Манчини
8 место - Петржела)