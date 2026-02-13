  • Спортс
35

Радимов о лучших тренерах в истории РПЛ: «Романцев на 1-м месте. Семак 2-й – представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит». 3-е место – Адвокат»

Владислав Радимов: Романцев – лучший тренер в истории РПЛ.

Владислав Радимов перечислил лучших тренеров, работавших в Мир РПЛ.

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал – и не одно. Самое главное –  то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.

На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».

А третье место – Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
35 комментариев
Все эти тройки-пятерки лучших - самая что ни на есть вкусовщина! Но в номинанты на тройку кроме названных Владом , точно должны еще входить Бердыев, Семин и Газзаев.
Ответ Mike 60
Все эти тройки-пятерки лучших - самая что ни на есть вкусовщина! Но в номинанты на тройку кроме названных Владом , точно должны еще входить Бердыев, Семин и Газзаев.
Я бы Спаллети ещё добавил
Да, Семаку повезло при кризисе в других командах получать супер талантливых по нашим меркам игроков и катком пройтись по лиге. Ракицкий, Малком, Азмун, Дзюба, Барриос, Вендел, и остальные делали разницу индивидуально, но в ЕК где нужен тренер этого не хватило, а теперь, когда соперники в РПЛ подтянулись какой «тренер» Семак стало еще очевиднее.
Про существование Сёмина наш Буланов конечно не знает)
Мда уж, поставить кита тренерского цеха Дика после Семака, который и близко не стоит по результатам для Зенита на международной арене - это нет слов ... цензурных.
Интересно, в до-газпромовскую эпоху - тренеры Зенита хоть в первую тридцатку отечественных попали бы ? )) И не включить в тройку Сёмина и Газзаева - просто дно ... Да и у Слуцкого с Бердыевым есть чем похвалиться , и главное у всех перечисленных - помимо трофеев, есть игроки, которые им обязаны своей карьерой. У Семака таких выращенных им игроков ровно НОЛЬ ... его тренерские таланты - осваивать безграничные ресурсы Газпрома и верить в дельфина ... Романцев же конечно безоговорочный номер один. Не говоря уж про то , что его воспитанники тренируют наверно треть команд РПЛ и ФНЛ
4 место - Луческу
5 место - Спалетти
6 место - Виллаш-Боаш
7 место - Манчини
8 место - Петржела)
Ответ Ян Кубиш
4 место - Луческу 5 место - Спалетти 6 место - Виллаш-Боаш 7 место - Манчини 8 место - Петржела)
То есть, все лучшие только в Зените работали? А Бердыев, Семин и Газзаев как же ?
1) Романцев, 2) Семин, 3) Газзаев
А где Семин , Бердыев , Газаев ? )
Семак разве что в топ-тренеров в Бразилии бы попал..место на 20.
Семак круче Семина? Радимов явно под экстази
Ответ Дядя ТУРА
Семак круче Семина? Радимов явно под экстази
Не было у нас в современной истории России тренеров сильне Романцева, Палыча и Чаппи. Крутить можно в любом порядке в зависимости от клубных пристрастий и личных симпатий, но Семака включить в топ даже под веществами сложно, думаю
Ответ Marat_NJL
Не было у нас в современной истории России тренеров сильне Романцева, Палыча и Чаппи. Крутить можно в любом порядке в зависимости от клубных пристрастий и личных симпатий, но Семака включить в топ даже под веществами сложно, думаю
Семак действующий тренер. Девять лет только работает и еще лет 15-20 проработает. Пока работает, можно в список лучших и не включать, а как закончит тренерскую карьеру, то скорее всего на первом месте среди лучших будет по всем опросам.
Рекомендуем