Радимов о лучших тренерах в истории РПЛ: «Романцев на 1-м месте. Семак 2-й – представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит». 3-е место – Адвокат»

Владислав Радимов: Романцев – лучший тренер в истории РПЛ.

Владислав Радимов перечислил лучших тренеров, работавших в Мир РПЛ .

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал – и не одно. Самое главное – то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли.

На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит».

А третье место – Дик Адвокат, который добился с «Зенитом » очень многого», – сказал бывший полузащитник сборной России в эфире «Матч ТВ».