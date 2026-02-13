  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» впервые с 1943 года проиграла 1-й тайм матча Кубка с разницей в 4+ мяча – тогда «Реал» победил 11:1. В чемпионате такого не было с 1953-го
35

«Барса» впервые с 1943 года проиграла 1-й тайм матча Кубка с разницей в 4+ мяча – тогда «Реал» победил 11:1. В чемпионате такого не было с 1953-го

«Барселона» проигрывает с разницей в 4 мяча после 1-го тайма впервые с 1953-го.

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла в четыре мяча после первого тайма.

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика к перерыву уступала «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Такого в этом турнире с каталонцами не случалось с 1943 года – тогда они проигрывали «Реалу» со счетом 0:8 к перерыву полуфинальной игры. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу «сливочных».

Впервые с 25 октября 1953 года «блауграна» уступала с разницей в 4 мяча к перерыву официального матча. Тогда она пропустила 4 безответных мяча от «Реала» в первом тайме и еще один во втором. Эта игра проходила в рамках чемпионата Испании, а не Кубка.

«Атлетико» во второй раз в истории выиграл первый тайм матча с «Барселоной» со счетом 4:0. Ранее это случилось в ноябре 1949 года – в итоге игра завершилась со счетом 4:1.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКубок Испании
logoБарселона
logoАтлетико
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лицо рикорпеки на осмотр
Ответ Aleksandr Dubovik
Лицо рикорпеки на осмотр
Да там уже на соответствующей ветке тушь вовсю потекла.
Ответ Aleksandr Dubovik
Лицо рикорпеки на осмотр
да.да.да))
А где ригоберка с фан базой?
Ответ meringue
А где ригоберка с фан базой?
Мама просто п…..о смотреть не дает с Барсуками)
Ответ ЯмилМалан
Мама просто п…..о смотреть не дает с Барсуками)
😁😁😁
Сектанты на Мадрид столько г…на напустили после 5:2. И что теперь?где Риго, Саша-Саша и остальные?)
Спасибо нашему Тебасу за 0:4
Комментарий удален модератором
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
Так этот комментатор тоже болел за барсу, чуть ли не плакал и тихим голосом говорил, ты не заметил?
Ответ hhhsssskkk
Так этот комментатор тоже болел за барсу, чуть ли не плакал и тихим голосом говорил, ты не заметил?
Комментарий удален модератором
хозяин бчк это столица 🫡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
19 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
28 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
39 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
50 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
51 минуту назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
59 минут назад
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
59 минут назад
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
2 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем