«Барселона» проигрывает с разницей в 4 мяча после 1-го тайма впервые с 1953-го.

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика к перерыву уступала «Атлетико » со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Такого в этом турнире с каталонцами не случалось с 1943 года – тогда они проигрывали «Реалу» со счетом 0:8 к перерыву полуфинальной игры. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу «сливочных».

Впервые с 25 октября 1953 года «блауграна» уступала с разницей в 4 мяча к перерыву официального матча. Тогда она пропустила 4 безответных мяча от «Реала » в первом тайме и еще один во втором. Эта игра проходила в рамках чемпионата Испании, а не Кубка.

«Атлетико» во второй раз в истории выиграл первый тайм матча с «Барселоной» со счетом 4:0. Ранее это случилось в ноябре 1949 года – в итоге игра завершилась со счетом 4:1.