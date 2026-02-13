Вратарь «Барселоны» Гарсия совершил 4 голевые ошибки во всех турнирах. Среди голкиперов Ла Лиги больше только у Гассаниги – 6
У вратаря Гарсии 4 голевые ошибки в этом сезоне.
Жоан Гарсия совершил четвертую результативную ошибку в этом сезоне.
Голкипер «Барселоны» не сумел принять передачу Эрика Гарсии на 6-й минуте игры с «Атлетико» в Кубке Испании – это привело к автоголу.
Среди вратарей Ла Лиги больше ошибок во всех турнирах только у Пауло Гассаниги из «Жироны» – 6. Четыре раза, как и Гарсия, ошибся Давид Сория из «Хетафе».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
P.S. Бро, минус тебе не ставил.
А вдруг
Эйфория прошла и как оказалось, ничем не лучше Войцеха, но лучше ТерШтегена.
Молодой и есть куда расти, если не будет стоять на месте как Бальде.