Вратарь «Барселоны» Гарсия совершил 4 голевые ошибки во всех турнирах. Среди голкиперов Ла Лиги больше только у Гассаниги – 6

У вратаря Гарсии 4 голевые ошибки в этом сезоне.

Жоан Гарсия совершил четвертую результативную ошибку в этом сезоне.

Голкипер «Барселоны» не сумел принять передачу Эрика Гарсии на 6-й минуте игры с «Атлетико » в Кубке Испании – это привело к автоголу.

Среди вратарей Ла Лиги больше ошибок во всех турнирах только у Пауло Гассаниги из «Жироны» – 6. Четыре раза, как и Гарсия, ошибся Давид Сория из «Хетафе ».