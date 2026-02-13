  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Барселоны» Гарсия совершил 4 голевые ошибки во всех турнирах. Среди голкиперов Ла Лиги больше только у Гассаниги – 6
23

Вратарь «Барселоны» Гарсия совершил 4 голевые ошибки во всех турнирах. Среди голкиперов Ла Лиги больше только у Гассаниги – 6

У вратаря Гарсии 4 голевые ошибки в этом сезоне.

Жоан Гарсия совершил четвертую результативную ошибку в этом сезоне.

Голкипер «Барселоны» не сумел принять передачу Эрика Гарсии на 6-й минуте игры с «Атлетико» в Кубке Испании – это привело к автоголу.

Среди вратарей Ла Лиги больше ошибок во всех турнирах только у Пауло Гассаниги из «Жироны» – 6. Четыре раза, как и Гарсия, ошибся Давид Сория из «Хетафе».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoБарселона
logoПауло Гассанига
logoКубок Испании
logoЖоан Гарсия
logoХетафе
logoДавид Сория
logoЖирона
logoАтлетико
logoЛа Лига
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и принес он Барселоне очков тоже не мало. Барселоне повезло с таким вратарем, ну а такие ляпы бывают у каждого.
Ответ corazon blanco
Ну и принес он Барселоне очков тоже не мало. Барселоне повезло с таким вратарем, ну а такие ляпы бывают у каждого.
Комментарий скрыт
Ответ nurikkkk
Комментарий скрыт
Я конкретно про сегодняшний ляп, а не про общее количество. Остальные не видел, но видел, как он вытащил матч против своей бывшей команды - Эспаньола, спас матч с Райо.

P.S. Бро, минус тебе не ставил.
Бывает у него такое, но он и вытащил ударов больше, чем любой вратарь Ла Лиги. И порой тащил абсолютно мертвые мячи
Пусть Матвей резюме в Барсу скинет
А вдруг
А теперь статистику спасений в студию
Бывает, тащит он немало
Ответ Azykbaev Zhanar
Бывает, тащит он немало
Тащил на начальной эйфории.
Эйфория прошла и как оказалось, ничем не лучше Войцеха, но лучше ТерШтегена.
Молодой и есть куда расти, если не будет стоять на месте как Бальде.
Все покажет следующие два сезона
теперь понятно почему в сборную не вызовут.
Сложно назвать это прям ошибкой, мяч прыгал перед ним, упал на кочку и покатился по земле, поэтому и прошел под ногой. Это такой огород у Атлетико сейчас
Ответ Иван Величко
Сложно назвать это прям ошибкой, мяч прыгал перед ним, упал на кочку и покатился по земле, поэтому и прошел под ногой. Это такой огород у Атлетико сейчас
Нет это ошибка, незачем было настолько высоко поднимать ногу. Когда вратарю дают пас и он понимает что сзади ворота (тоесть мяч направлен в сторону створа) - вратарь в первую очередь должен думать о безопастном приеме мяча (так чтобы мяч не прошел под ногой, чтобы не получилось отскока и т.п.).
Ответ Иван Величко
Сложно назвать это прям ошибкой, мяч прыгал перед ним, упал на кочку и покатился по земле, поэтому и прошел под ногой. Это такой огород у Атлетико сейчас
это ошибка вратаря, детская футбольная ошибка, а то что мячик скакал, такое себе оправдание. в футболе с детства учат принимать мяч, и чтобы мяч не проскочил под ногой, просто нужно правильно ставить стопу при приёме. ставить так, чтобы пятка стопы, принимающей мяч, была ниже носка, и мяч никогда не проскочит под ногой
Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Говорят топ вратарь
Все трое неплохие киперы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🔥 «Атлетико» разгромил «Барселону» – 4:0! Гризманн, Лукман и Альварес забили, у Эрика Гарсии автогол и удаление, мяч Кубарси отменили
12 февраля, 22:02
Флик заменил Касадо на Левандовского на 37-й минуте игры «Барселоны» с «Атлетико» при 0:3
12 февраля, 20:52
«Барселона» пропустила от «Атлетико» 3 гола за 33 минуты, ни разу не пробив в створ
12 февраля, 20:40
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
19 минут назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
28 минут назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
39 минут назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
50 минут назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
51 минуту назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
59 минут назад
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
59 минут назад
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
2 минуты назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»
сегодня, 21:41
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
Рекомендуем