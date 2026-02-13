Альварес забил и ассистировал Лукману в матче с «Барсой». Это первые результативные действия аргентинца за 10 игр

Хулиан Альварес забил впервые в 2026 году.

Нападающий «Атлетико » ассистировал Адемоле Лукману на 33-й минуте матча с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании (4:0, перерыв). На 2-й добавленной к первому тайму минуте аргентинец сам забил с паса нигерийца.

Перед этим Альварес провел 9 матчей без результативных действий.

