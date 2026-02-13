  • Спортс
  • Альварес забил и ассистировал Лукману в матче с «Барсой». Это первые результативные действия аргентинца за 10 игр
Альварес забил и ассистировал Лукману в матче с «Барсой». Это первые результативные действия аргентинца за 10 игр

Хулиан Альварес забил впервые в 2026 году.

Хулиан Альварес совершил первые результативные действия в 2026 году.

Нападающий «Атлетико» ассистировал Адемоле Лукману на 33-й минуте матча с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании (4:0, перерыв). На 2-й добавленной к первому тайму минуте аргентинец сам забил с паса нигерийца.

Перед этим Альварес провел 9 матчей без результативных действий.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так глубоко Барсу давно не имели
Ответ igls54
Так глубоко Барсу давно не имели
Да щас 4-4 сыграют
Лукман конечно шикарно вписался в банду Чоло.
Есть инсайд что после первого тайма игроки барсы ушли с поля без трусов
Без победы в кубке это ничего не значит. Будет титул - можно сказать повторит трюк с Аталантой
Лукман влился в состав без проблем, хороший НАП!
