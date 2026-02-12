  • Спортс
  • Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон
Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон

Шон Дайч уволен из «Ноттингем Форест».

«Ноттингем Форест» сообщил об увольнении главного тренера Шона Дайча.

Клуб не одержал ни одной победы в трех последних матчей в АПЛ – ничья с «Кристал Пэлас» (1:1), поражение от «Лидса» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Дайч возглавлял команду с октября 2025 года и провел в общей сложности 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).

«Ноттингем» отправил в отставку третьего главного тренера за этот сезон. Сначала клуб возглавлял Нуну Эшпириту Санту, затем – Эндж Постекоглу.

На данный момент команда находится на 17-м месте в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Ноттингема» в X
Напомнилу сцену из душевного мультфильма Жизнь с Луи, когда его батя ворчливо подбирал гаечный ключ в гараже:
Не тот! Не тот!!! НЕЕЕ ТОООТ!!!11

Вот так же Маринакис, владелец Ноттингема, подбирает тренера.
Жизнь с Луи один из любимых! А еще Детки из класса 402
В Олимпиакосе так де? Темпераментные греки!
Интересно они тоже не могут в одном турнире играть (ЛЕ условная)?
Давай, Вест Хэмушка, поднажми! Маринакиса надо в Шип отправить.
А то после чуда прошлого сезона от Нуну у владельца совсем снесло крышу.

P.S. Будет очень иронично, если Нуну, который сейчас тренирует Вест Хэм, обгонит лесорубов и отправит из на вылет из АПЛ.
Игры точно смотрите? Вроде очевидно, что по игре за 18 место будут «бороться» Ноттингем и Тоттенхем, Вест Хэм шикарно играет и недолго задержится на 18м. Эффект избавления от Пакетика))
наймут Франка и уволят в апреле
В марте!)
После Франка назначат Фрэнка.
1-1 с Кристалл Пэлас
1-3 поражение от Лидса
0-0 Вулверхэмптоном
Три игры подряд, с соседями по нижней части турнирной таблицы, два набранных очка. Мысли в игре ноль. Но то что творит грек, пугает больше. У тебя Селс в порядке, но ты покупаешь Ортега. Ну а по нападающим и одного комментария мало будет.
Ну как будто всё логично. Марсель своим увольнение запустил тренерский круг замен.

Франк в Ноттингем, Де Дзерби в Тоттенхем.

(Дайч в Марсель ахахах)
Босс Ноттингема видимо совсем с дуба рухнул. Дайч выдернул команду из такой всадницы, что он должен был молится на него. А вместо этого отставка. Он в еврокубки что ли хотел попасть с новым тренером?
просто идиот, уволил Нуну и теперь вот Дайча, а между этим еще назначил Постекоглу, который с Тотенхемом до 17 места доигрался
Маринакис это Маурицио Дзампарини нашего времени...
Блин, надеюсь, что еще хотя бы парочка тренеров успеет в этом сезоне поработать у них
Когда владелец клуба натуральный клоун. Хуже этого может быть только сказочный из тоттенхэма.
Пора проходить очищение чемпионшипом
