Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон

Шон Дайч уволен из «Ноттингем Форест».

«Ноттингем Форест » сообщил об увольнении главного тренера Шона Дайча .

Клуб не одержал ни одной победы в трех последних матчей в АПЛ – ничья с «Кристал Пэлас» (1:1), поражение от «Лидса» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Дайч возглавлял команду с октября 2025 года и провел в общей сложности 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).

«Ноттингем» отправил в отставку третьего главного тренера за этот сезон. Сначала клуб возглавлял Нуну Эшпириту Санту , затем – Эндж Постекоглу .

На данный момент команда находится на 17-м месте в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.