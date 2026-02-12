Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон
Шон Дайч уволен из «Ноттингем Форест».
«Ноттингем Форест» сообщил об увольнении главного тренера Шона Дайча.
Клуб не одержал ни одной победы в трех последних матчей в АПЛ – ничья с «Кристал Пэлас» (1:1), поражение от «Лидса» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Дайч возглавлял команду с октября 2025 года и провел в общей сложности 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).
«Ноттингем» отправил в отставку третьего главного тренера за этот сезон. Сначала клуб возглавлял Нуну Эшпириту Санту, затем – Эндж Постекоглу.
На данный момент команда находится на 17-м месте в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Ноттингема» в X
Не тот! Не тот!!! НЕЕЕ ТОООТ!!!11
Вот так же Маринакис, владелец Ноттингема, подбирает тренера.
Интересно они тоже не могут в одном турнире играть (ЛЕ условная)?
А то после чуда прошлого сезона от Нуну у владельца совсем снесло крышу.
P.S. Будет очень иронично, если Нуну, который сейчас тренирует Вест Хэм, обгонит лесорубов и отправит из на вылет из АПЛ.
1-3 поражение от Лидса
0-0 Вулверхэмптоном
Три игры подряд, с соседями по нижней части турнирной таблицы, два набранных очка. Мысли в игре ноль. Но то что творит грек, пугает больше. У тебя Селс в порядке, но ты покупаешь Ортега. Ну а по нападающим и одного комментария мало будет.
Франк в Ноттингем, Де Дзерби в Тоттенхем.
(Дайч в Марсель ахахах)