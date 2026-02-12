  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэтклифф об управлении «МЮ»: «Принимая сложные решения, ты становишься непопулярным, но сейчас изменения начинают приносить плоды. У страны те же проблемы»
2

Рэтклифф об управлении «МЮ»: «Принимая сложные решения, ты становишься непопулярным, но сейчас изменения начинают приносить плоды. У страны те же проблемы»

Рэтклифф об «МЮ»: принимая сложные решения, ты становишься непопулярным.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о сложностях управления футбольным клубом. 

«Это довольно часто встречается в футбольных клубах. Если ты принимаешь сложные решения, которые, как мы считали, необходимо было принять в «Манчестер Юнайтед»… Мы были уверены, что поступаем правильно. Но на какое-то время ты становишься очень непопулярным.

Да, я был непопулярен в «Манчестер Юнайтед», потому что мы внесли много изменений. Но, на мой взгляд, к лучшему. И, думаю, мы начинаем видеть признаки того, что в клубе это начинает приносить плоды.

Но у страны те же самые проблемы. Если вы действительно хотите решать серьезные вопросы – иммиграции, ситуации, когда люди предпочитают жить на пособия вместо того, чтобы работать, – если вы хотите с этим справиться, вам придется принимать непопулярные решения и проявлять смелость», – сказал Рэтклифф. 

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky News
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
Политика
бизнес
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»
11 февраля, 17:36
«20 лет грабежа. Глейзеры и INEOS – вон». Фанаты «МЮ» с баннерами и в клоунских масках протестуют против владельцев клуба перед матчем с «Фулхэмом»
1 февраля, 13:47Фото
Кэррик о демонстрации протеста болельщиков «МЮ» против Глейзеров и Рэтклиффа: «На команду это никак не влияет. Меня это не обижает, игроков тоже. На стадионе мы всегда чувствуем поддержку»
1 февраля, 07:15
Более 6000 фанатов «МЮ» поучаствуют в демонстрации против руководства: «21 год огромных долгов, жадности и плохого менеджмента. Рэтклифф помогает Глейзерам оставаться во главе»
22 января, 15:10
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» высказала недовольство непоследовательными судейскими решениями и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс, предусматривающий последствия за ошибки
2 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
8 минут назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
38 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
43 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
45 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
38 минут назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
58 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем