Рэтклифф об управлении «МЮ»: «Принимая сложные решения, ты становишься непопулярным, но сейчас изменения начинают приносить плоды. У страны те же проблемы»

Рэтклифф об «МЮ»: принимая сложные решения, ты становишься непопулярным.

Совладелец «Манчестер Юнайтед » Джим Рэтклифф высказался о сложностях управления футбольным клубом.

«Это довольно часто встречается в футбольных клубах. Если ты принимаешь сложные решения, которые, как мы считали, необходимо было принять в «Манчестер Юнайтед»… Мы были уверены, что поступаем правильно. Но на какое-то время ты становишься очень непопулярным.

Да, я был непопулярен в «Манчестер Юнайтед», потому что мы внесли много изменений. Но, на мой взгляд, к лучшему. И, думаю, мы начинаем видеть признаки того, что в клубе это начинает приносить плоды.

Но у страны те же самые проблемы. Если вы действительно хотите решать серьезные вопросы – иммиграции, ситуации, когда люди предпочитают жить на пособия вместо того, чтобы работать, – если вы хотите с этим справиться, вам придется принимать непопулярные решения и проявлять смелость», – сказал Рэтклифф.

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»