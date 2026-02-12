  • Спортс
«Клуб мусульман – фанатов «МЮ» о словах Рэтклиффа про мигрантов: «В Британии рост исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений, такие речи углубляют разделение»

Мусульмане – фанаты «МЮ» раскритиковали Рэтклиффа за слова о мигрантах.

«Клуб мусульман – фанатов «Манчестер Юнайтед» (MUMSC) выпустил заявление в связи с комментариями совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа на тему иммигрантов.

«Мы глубоко обеспокоены высказываниями, описывающими Великобританию как страну, «колонизированную» иммигрантами, а также позитивными отсылками к политическим фигурам, чья риторика по вопросам иммиграции и меньшинств давно носит разделяющий характер.

Термин «колонизирована» не нейтрален. Он отражает формулировки, часто используемые в ультраправых нарративах, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой. Такая риторика имеет реальные последствия.

В Великобритании в последние годы наблюдается устойчивый рост преступлений на почве ненависти, включая всплески исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений и враждебности по отношению к мигрантам и людям с другим цветом кожи.

Публичный дискурс определяет поведение общества. Когда влиятельные фигуры используют язык, отражающий экстремистские тезисы, есть риск легитимизации предрассудков и углубления разделения.

«Манчестер Юнайтед» – клуб мирового масштаба, построенный на разнообразии, на том, что игроки, персонал и болельщики представляют все слои общества, все вероисповедания и этнические группы. Сила нашего клуба, как и нашей страны, именно в этом разнообразии.

Дебаты по иммиграционной политике легитимны. Но они должны вестись ответственно, без выражений, которые отчуждают целые сообщества или усиливают нарративы, связанные с нетерпимостью.

Мы поддерживаем все сообщества, отвергающие расизм, антисемитизм, исламофобию и ненависть во всех ее формах, и призываем лидеров объединять, а не разъединять», – говорится в заявлении MUMSC.

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Говорят о разделении люди, которые внутри фанатской базы одного клуба обособляются от остальных по религиозному признаку, и создают собственное объединение😀😀
Ответ I Catapult
Говорят о разделении люди, которые внутри фанатской базы одного клуба обособляются от остальных по религиозному признаку, и создают собственное объединение😀😀
И у них так во всех сферах)
Ответ I Catapult
Говорят о разделении люди, которые внутри фанатской базы одного клуба обособляются от остальных по религиозному признаку, и создают собственное объединение😀😀
Мы одни придём и ты один приходи)
Уж кому бы про антисемитизм говорить, но не мусульманам. Ну и да, не нравится, чемодан - вокзал - Карачи.
Ответ Фанат Дзюбы
Уж кому бы про антисемитизм говорить, но не мусульманам. Ну и да, не нравится, чемодан - вокзал - Карачи.
арабы тоже семиты.
Ответ Jurgen Klinsmann
арабы тоже семиты.
Но термин так-то по отношению к евреям, а не к арабам
Для Великопакистании точка невозврата уже миновала. Лет через 50 вымирающего белого британца можно будет добавить в красную книгу, а лет через 100 - выставить в зоопарке ка редчайшего представителя своего вида.
Ответ luthien
Для Великопакистании точка невозврата уже миновала. Лет через 50 вымирающего белого британца можно будет добавить в красную книгу, а лет через 100 - выставить в зоопарке ка редчайшего представителя своего вида.
Комментарий скрыт
Ответ luthien
Для Великопакистании точка невозврата уже миновала. Лет через 50 вымирающего белого британца можно будет добавить в красную книгу, а лет через 100 - выставить в зоопарке ка редчайшего представителя своего вида.
а это во всем мире идет.
И эта теория великого замещения в итоге оказалось не теорией, а фактом. (Неожиданно, правда?)
Или ты думаешь, лет через 50-100 Русские что ли существовать будут? Нет, конечно.
Нас уже сейчас замещают мигрантами из средней Азии. Вот уже и Индийцев завозят миллион. Идут переговоры с Афганскими братушками насчет завоза 400 тысяч трудовых мигрантов из Афганистана.
В Беларусь завезли Пакистанцев прошлым летом.
Ну, а дурачки все кивают на Францию, да на Британию.
Чего уж говорить, в Южную Корею и в Японию завозят исламистов! В Японию, мать вашу!
Понимаете?
Хочу напомнить, что благодаря неконтролируемой миграции, по статистике за 2025 год в Лондоне происходило изнасилование каждые 54 минуты
Ответ mgarnet13
Хочу напомнить, что благодаря неконтролируемой миграции, по статистике за 2025 год в Лондоне происходило изнасилование каждые 54 минуты
Комментарий удален модератором
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
Да и вообще белые женщины сами виноваты, что не укутываются с макушки до пят
Давно известно, что принцип агрессивного ислама живёт по заветам Яссера Арафата: "Наша атомная бомба – матка мусульманской женщины". Это у них тактика такая – внедриться в новую христианскую страну белыми овечками, а потом начинать плодиться с бешеной скоростью, при этом ни на йоту не принимая порядков мироустройства тех мест, куда они приехали, и наоборот – навязывая свои религиозные обычаи, нарочито одеваясь в религиозные одежды и исполняя публично религиозные ритуалы. По сути, мусульмане внедряются в Европу экспедиционными группами мигрантов из числа радикальных фанатиков, руководимых организацией "Братья мусульмане". Их цель – мировой халифат. Все немусульмане – люди второго сорта.
"Отражает формулировки, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой" - а это не так что ли? Большая часть Европы уже кардинально отличается от своей 15 летней давности, да и мы движемся в том же направлении
Ответ фанат Ска хабаровска
"Отражает формулировки, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой" - а это не так что ли? Большая часть Европы уже кардинально отличается от своей 15 летней давности, да и мы движемся в том же направлении
Если Вы из Хабаровска , то точно туда не движетесь !
Ваши новые жители точно не допустят засилия мусульман ))
Ответ OldRedWhite
Если Вы из Хабаровска , то точно туда не движетесь ! Ваши новые жители точно не допустят засилия мусульман ))
Какой тонкий намёк
А мусульманам норм болеть за клуб с шайтаном на эмблеме?)
Справедливости ради, с миграцией действительно переборщили в Европе и России

Можно развивать технологический сектор, который заменит рабочие руки, а не мыслить как в 60-тые

Демография? Да, было бы больно из-за социальной политики, пенсии, но всегда можно найти выход

PS: Нацизмом, фашизмом и различными "превосходством белой расы" не страдаю
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Справедливости ради, с миграцией действительно переборщили в Европе и России Можно развивать технологический сектор, который заменит рабочие руки, а не мыслить как в 60-тые Демография? Да, было бы больно из-за социальной политики, пенсии, но всегда можно найти выход PS: Нацизмом, фашизмом и различными "превосходством белой расы" не страдаю
Все эти сказки про нехватку рабочих рук придумали европейские коммунисты.
Меркель приняла миллион - они так трудятся , аж пыль столбом ))
Это не турки , которые в 50-е годы прошлого века действительно приезжали в Германию работать !
P.S. Впрочем , что обсуждать , когда пролитой воды не собрать и образ будущего понятен любому ,
кто способен мыслить
"В Великобритании в последние годы наблюдается устойчивый рост преступлений на почве ненависти"

Забыли уточнить, кто по улицам ходит с мачете. И почему в лондоне запретили продавать кухонные ножи
А есть Клуб христиан - фанатов МЮ ?
Или это автоматически фашизм ?
