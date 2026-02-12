«Клуб мусульман – фанатов «МЮ» о словах Рэтклиффа про мигрантов: «В Британии рост исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений, такие речи углубляют разделение»
«Клуб мусульман – фанатов «Манчестер Юнайтед» (MUMSC) выпустил заявление в связи с комментариями совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа на тему иммигрантов.
«Мы глубоко обеспокоены высказываниями, описывающими Великобританию как страну, «колонизированную» иммигрантами, а также позитивными отсылками к политическим фигурам, чья риторика по вопросам иммиграции и меньшинств давно носит разделяющий характер.
Термин «колонизирована» не нейтрален. Он отражает формулировки, часто используемые в ультраправых нарративах, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой. Такая риторика имеет реальные последствия.
В Великобритании в последние годы наблюдается устойчивый рост преступлений на почве ненависти, включая всплески исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений и враждебности по отношению к мигрантам и людям с другим цветом кожи.
Публичный дискурс определяет поведение общества. Когда влиятельные фигуры используют язык, отражающий экстремистские тезисы, есть риск легитимизации предрассудков и углубления разделения.
«Манчестер Юнайтед» – клуб мирового масштаба, построенный на разнообразии, на том, что игроки, персонал и болельщики представляют все слои общества, все вероисповедания и этнические группы. Сила нашего клуба, как и нашей страны, именно в этом разнообразии.
Дебаты по иммиграционной политике легитимны. Но они должны вестись ответственно, без выражений, которые отчуждают целые сообщества или усиливают нарративы, связанные с нетерпимостью.
Мы поддерживаем все сообщества, отвергающие расизм, антисемитизм, исламофобию и ненависть во всех ее формах, и призываем лидеров объединять, а не разъединять», – говорится в заявлении MUMSC.
Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»
И эта теория великого замещения в итоге оказалось не теорией, а фактом. (Неожиданно, правда?)
Или ты думаешь, лет через 50-100 Русские что ли существовать будут? Нет, конечно.
Нас уже сейчас замещают мигрантами из средней Азии. Вот уже и Индийцев завозят миллион. Идут переговоры с Афганскими братушками насчет завоза 400 тысяч трудовых мигрантов из Афганистана.
В Беларусь завезли Пакистанцев прошлым летом.
Ну, а дурачки все кивают на Францию, да на Британию.
Чего уж говорить, в Южную Корею и в Японию завозят исламистов! В Японию, мать вашу!
Понимаете?
Ваши новые жители точно не допустят засилия мусульман ))
Можно развивать технологический сектор, который заменит рабочие руки, а не мыслить как в 60-тые
Демография? Да, было бы больно из-за социальной политики, пенсии, но всегда можно найти выход
PS: Нацизмом, фашизмом и различными "превосходством белой расы" не страдаю
Меркель приняла миллион - они так трудятся , аж пыль столбом ))
Это не турки , которые в 50-е годы прошлого века действительно приезжали в Германию работать !
P.S. Впрочем , что обсуждать , когда пролитой воды не собрать и образ будущего понятен любому ,
кто способен мыслить
Забыли уточнить, кто по улицам ходит с мачете. И почему в лондоне запретили продавать кухонные ножи
Или это автоматически фашизм ?