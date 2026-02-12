Конате прихватил Бробби в штрафной «Ливерпуля», форвард «Санделенда» упал и просил пенальти. Судья Кавана не дал 11-метровый, ВАР не вмешался

Судья не дал пенальти в ворота «Ливерпуля» в игре с «Сандерлендом».

Судья Крис Кавана не назначил пенальти в ворота «Ливерпуля » после падения форварда «Сандерленда » Брайана Бробби в штрафной мерсисайдцев.

Эпизод произошел в конце первого тайма матча 26-го тура АПЛ (0:0, перерыв). Защитник гостей Ибраима Конате придержал нападающего, из-за чего тот упал и стал просить 11-метровый.

Кавана и его помощники, отвечающие за ВАР, решили, что фола не было, пенальти не назначили.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay