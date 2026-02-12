  • Спортс
  • Конате прихватил Бробби в штрафной «Ливерпуля», форвард «Санделенда» упал и просил пенальти. Судья Кавана не дал 11-метровый, ВАР не вмешался
Конате прихватил Бробби в штрафной «Ливерпуля», форвард «Санделенда» упал и просил пенальти. Судья Кавана не дал 11-метровый, ВАР не вмешался

Судья не дал пенальти в ворота «Ливерпуля» в игре с «Сандерлендом».

Судья Крис Кавана не назначил пенальти в ворота «Ливерпуля» после падения форварда «Сандерленда» Брайана Бробби в штрафной мерсисайдцев. 

Эпизод произошел в конце первого тайма матча 26-го тура АПЛ (0:0, перерыв). Защитник гостей Ибраима Конате придержал нападающего, из-за чего тот упал и стал просить 11-метровый. 

Кавана и его помощники, отвечающие за ВАР, решили, что фола не было, пенальти не назначили. 

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
Крис Кавана
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А мяч вынесли из штрафной, до них он даже не долетел, но кого это интересует
А про руку после удара Салаха в створ новость сделать не хотите тогда тоже?
Ничо что Бробби отталкивал рукой Конате?
Аналитика такая аналитика
