У «Ман Сити» 5 побед и ничья в 6 последних матчах

«Манчестер Сити » не проигрывает шесть матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Фулхэм » в 26-м туре АПЛ – 3:0.

Начиная с 24 января «горожане» также победили «Вулверхэмптон» (2:0), «Галатасарай» (2:0), «Ньюкасл» (3:1) и «Ливерпуль» (2:1). Очки потеряны только в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

14 февраля в Кубке Англии «Ман Сити» встретится с «Солфорд Сити».