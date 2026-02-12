13

У «Ман Сити» 5 побед и ничья в 6 последних матчах

«Манчестер Сити» не проигрывает шесть матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Фулхэм» в 26-м туре АПЛ – 3:0.

Начиная с 24 января «горожане» также победили «Вулверхэмптон» (2:0), «Галатасарай» (2:0), «Ньюкасл» (3:1) и «Ливерпуль» (2:1). Очки потеряны только в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

14 февраля в Кубке Англии «Ман Сити» встретится с «Солфорд Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Поздравляю Сити с чемпионством! Арсеналу не унывать!
Счётчик комментариев из разряда "Арсеналу хана": пока 5
Ответ S. A.
Счётчик комментариев из разряда "Арсеналу хана": пока 5
Думаю к матчу на Этихаде Сити уже будет лидером
Ответ zzzeeerrrooo
Думаю к матчу на Этихаде Сити уже будет лидером
Включи думалку и не будешь так думать
Похоже Ареналу настаёт п....ц ! Снова....((((
календарь становится получше, хороший шанс чтобы выиграть еще 3-4 подряд и надавить на Арсенал
Опять коленки задрожат Арсенала?
Не удивлюсь...
Неплохо Сити надавил на корму канониров, становится все интереснее) Горожан с очередной победой!
