«Порту» обвинил «Спортинг» во лжи, теориях заговора и комплексе неполноценности после жалобы лиссабонцев по матчу: «Величие и история могут вызывать раздражение»

«Порту» ответил на обвинения «Спортинга».

«Порту» выступил с заявлением, в котором ответил на обвинения «Спортинга» после матча команд в чемпионате Португалии (1:1).

Ранее лиссабонский клуб объявил о намерении подать жалобу на «Порту», обвинив клуб в давлении на судей и указав на проблемы с раздевалкой, кондиционированием воздуха на стадионе «Драгау» и болбоями, «получившими указания прятать игровые мячи и убирать полотенца вратаря «Спортинга ».

«Порту» ознакомился с опубликованным сегодня заявлением «Спортинга», в котором клуб объявил о намерении подать дисциплинарную жалобу в Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации в связи со вчерашним матчем, приводя обширный перечень утверждений об «инцидентах» и организации мероприятия, основанных на искаженных фактах, ложных сведениях, теориях заговора и очевидном комплексе неполноценности.

«Порту» сообщает, что выполнил все требования и регламентные процедуры, установленные Лигой, сотрудничая, как всегда, с компетентными органами. Поэтому клуб абсолютно спокоен в отношении любой жалобы или проверки со стороны Дисциплинарного совета и предоставит все разъяснения, которые будут сочтены необходимыми.

Мы понимаем, что величие и история могут вызывать раздражение. Не все способны спокойно воспринимать послужной список, который не создается посредством пресс-релизов, и идентичность, которая не строится на мнимом моральном превосходстве и удобном лицемерии, столь часто повторяемых, пока они не начинают казаться правдой.

«Порту» продолжит отстаивать спортивную справедливость со спокойствием тех, кому не нужно кричать, чтобы существовать, и с твердостью тех, кто не путает заявления с реальностью», – говорится в ответе «Порту».