Хавертц из-за мышечной травмы пропустит не менее 4 матчей «Арсенала» – включая дерби с «Тоттенхэмом»

Хавертц получил травму.

Кай Хавертц пропустит ближайшие матчи «Арсенала ».

The Athletic передает, что у немецкого полузащитника выявлена мышечная травма. Ожидается, что он не сможет поучаствовать как минимум в четырех ближайших играх: против «Брентфорда », «Уигана », «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». При этом повреждение не считается особо серьезным.

В этом сезоне Хавертц из-за травм сыграл всего в трех матчах АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .