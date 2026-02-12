Хавертц из-за мышечной травмы пропустит не менее 4 матчей «Арсенала» – включая дерби с «Тоттенхэмом»
Хавертц получил травму.
Кай Хавертц пропустит ближайшие матчи «Арсенала».
The Athletic передает, что у немецкого полузащитника выявлена мышечная травма. Ожидается, что он не сможет поучаствовать как минимум в четырех ближайших играх: против «Брентфорда», «Уигана», «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». При этом повреждение не считается особо серьезным.
В этом сезоне Хавертц из-за травм сыграл всего в трех матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказать что мы привыкли, это ничего не сказать
Да что же это за фигня?Ну как же вы умудряетесь ломаться даже не выходя на поле?
Его полное имя - Кай Хавертц Диаби
Знают только знатоки
Хрустальный игрок
По соотношению проведенных на поле минут и его зп, это наверное самый дорогой игрок в мире, хоть он и полезный, но травмат дикий конечно!
Было ожидание, что он вдохнёт новое в атаке, на фоне полудохлых сака и эдегора. Но всё как всегда
да вы издеваетесь, как важнейший отрезок так вылетают один за другим((
Ну ладно, Ттх вообще без тренера будет
На самом деле это настораживает, с Франком все понятно как было бы, а тут это может дать им импульс, и они заиграют
Согласен плюс у них 12 дней отдыха ; у нас за это время три (!) матча
В году, а не в сезоне. В сезоне 5...
Весна идет, весне дорогу. Все как обычно у Арсенала. )
