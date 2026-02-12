  • Спортс
  • Хавертц из-за мышечной травмы пропустит не менее 4 матчей «Арсенала» – включая дерби с «Тоттенхэмом»
18

Хавертц из-за мышечной травмы пропустит не менее 4 матчей «Арсенала» – включая дерби с «Тоттенхэмом»

Хавертц получил травму.

Кай Хавертц пропустит ближайшие матчи «Арсенала».

The Athletic передает, что у немецкого полузащитника выявлена мышечная травма. Ожидается, что он не сможет поучаствовать как минимум в четырех ближайших играх: против «Брентфорда», «Уигана», «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма». При этом повреждение не считается особо серьезным.

В этом сезоне Хавертц из-за травм сыграл всего в трех матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Сказать что мы привыкли, это ничего не сказать
Да что же это за фигня?Ну как же вы умудряетесь ломаться даже не выходя на поле?
Его полное имя - Кай Хавертц Диаби
Знают только знатоки
По соотношению проведенных на поле минут и его зп, это наверное самый дорогой игрок в мире, хоть он и полезный, но травмат дикий конечно!
Было ожидание, что он вдохнёт новое в атаке, на фоне полудохлых сака и эдегора. Но всё как всегда
да вы издеваетесь, как важнейший отрезок так вылетают один за другим((
Ну ладно, Ттх вообще без тренера будет
На самом деле это настораживает, с Франком все понятно как было бы, а тут это может дать им импульс, и они заиграют
Согласен плюс у них 12 дней отдыха ; у нас за это время три (!) матча
В году, а не в сезоне. В сезоне 5...
Весна идет, весне дорогу. Все как обычно у Арсенала. )
Хавертц может вернуться после травмы в ближайшие дни, заявил Артета: «Арсеналу» его не хватает. Это футболист, выводящий команду на другой уровень»
27 декабря 2025, 04:34
Артета о травмах «Арсенала»: «Командам, играющим в Европе, нужен дополнительный день отдыха. У нас никогда не было такого календаря, игроки – не машины»
4 декабря 2025, 12:20
