Владимир Стогниенко: «Решил не стричься, пока «Милан» не выиграет ЛЧ. Пять раз подряд»

Владимир Стогниенко: решил не стричься, пока «Милан» не выиграет ЛЧ.

Владимир Стогниенко высмеял болельщика «Манчестер Юнайтед », пообещавшего не стричься до тех пор, пока манкунианцы не одержат пять побед подряд.

«В общем, решил не стричься. Пока «Милан » не выиграет Лигу чемпионов . Пять раз подряд», – написал комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» и опубликовал свою фотографию.

Фото: t.me/BudniBobana

Фанату «МЮ» не хватило победы, чтобы постричься после 494 дней – манкунианцы сыграли 1:1 с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять