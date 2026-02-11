Аль-Хелайфи о примирении УЕФА и «Реала»: «Перес – визионер, и глупец тот, кто скажет, что Флорентино проиграл. Война ни к чему нас не привела, и сегодня выиграли все – и футбол»
Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал примирение «Реала» и УЕФА в вопросах, касающихся Суперлиги Европы.
«Я горжусь и радуюсь. Хочу поблагодарить все стороны, задействованные в этом историческом соглашении. Президента УЕФА, который каждый день делает многое ради европейского футбола, умнейшего и очень скромного лидера.
И, конечно, Флорентино Переса, очень элегантного и умного человека, визионера, который всегда пытается двигать вещи вперед, улучшать их. И если кто-либо скажет или подумает, что Перес сегодня «проиграл», то он глупец и ничего не понимает в футболе.
Важнее всего то, что все мы выиграли, никто не проиграл. Футбол выиграл – все мы хотели именно этого, и все ставили перед собой эту цель. Сегодня выиграли и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и он сам.
Война ни к чему нас не привела, и сейчас проигравших нет», – заявил Аль-Хелайфи.
услышать такое от хелайфи после саги с мбаппе..
«перес визионер» и все дела..
хм, достойно.
что им перес отдал ради таких слов