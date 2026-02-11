  • Спортс
  • Аль-Хелайфи о примирении УЕФА и «Реала»: «Перес – визионер, и глупец тот, кто скажет, что Флорентино проиграл. Война ни к чему нас не привела, и сегодня выиграли все – и футбол»
Аль-Хелайфи о примирении УЕФА и «Реала»: «Перес – визионер, и глупец тот, кто скажет, что Флорентино проиграл. Война ни к чему нас не привела, и сегодня выиграли все – и футбол»

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал примирение «Реала» и УЕФА в вопросах, касающихся Суперлиги Европы.

«Я горжусь и радуюсь. Хочу поблагодарить все стороны, задействованные в этом историческом соглашении. Президента УЕФА, который каждый день делает многое ради европейского футбола, умнейшего и очень скромного лидера.

И, конечно, Флорентино Переса, очень элегантного и умного человека, визионера, который всегда пытается двигать вещи вперед, улучшать их. И если кто-либо скажет или подумает, что Перес сегодня «проиграл», то он глупец и ничего не понимает в футболе.

Важнее всего то, что все мы выиграли, никто не проиграл. Футбол выиграл – все мы хотели именно этого, и все ставили перед собой эту цель. Сегодня выиграли и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и он сам.

Война ни к чему нас не привела, и сейчас проигравших нет», – заявил Аль-Хелайфи.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
25 комментариев
только благодаря Пересу, который заставил фифу шевелить булками, появился новый формат ЛЧ в котором и победил ПСЖ
Формат новой ЛЧ появился вроде б через несколько недель после скандала. А вот потом еще 3 года группа бездельников пилила чьи-то деньги пустыми обещаниями. И теперь, похоже, мы не узнаем, чьи же это были деньги. Явно не Лапорты
понятно, что популизма в заявлениях будет много, но.
услышать такое от хелайфи после саги с мбаппе..
«перес визионер» и все дела..
хм, достойно.
что им перес отдал ради таких слов
Что он у них забрал, скорее. А именно токсичный актив со своим окружением, без которого ПСЖ пересобрался в цельную и тренерскую команду🤓
Да не трясись ты, Мбаппе свои ЛЧ с Реалом выиграет, а вот дойдёт ли твоя бычка хотя бы до финала я сильно сомневаюсь)
Почти как Песков, вроде и много сказал, а вроде и ничего путного и по делу. Все в плюсе у них, когда в суперлиге только Реал по сути и остался, и не создали и все победители)
Он сейчас Тебаса глупцом назвал?)))
Понимает араб, что без Мадрида нет футбола.
казалось бы, при чем здесь Витинья)
