У Холанда 42 гола в 43 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Фулхэму»

Эрлинг Холанд забил 42-й гол в сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в матче с «Фулхэмом» (3:0, перерыв) в 26-м туре АПЛ.

Норвежец забил с передачи Фиала Фодена на 39-й минуте.

В этом сезоне у Холанда 42 мяча в 43 играх: 29 – за клуб, 13 – за национальную команду.

Также на счету Эрлинга 22 гола в АПЛ – он лидирует в гонке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .