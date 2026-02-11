У Холанда 42 гола в 43 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Фулхэму»
Эрлинг Холанд забил 42-й гол в сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в матче с «Фулхэмом» (3:0, перерыв) в 26-м туре АПЛ.
Норвежец забил с передачи Фиала Фодена на 39-й минуте.
В этом сезоне у Холанда 42 мяча в 43 играх: 29 – за клуб, 13 – за национальную команду.
Также на счету Эрлинга 22 гола в АПЛ – он лидирует в гонке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
У Холанда с учетом текущего матча в сезоне 42 гола в 42 играх.
37 за Сити и 5 осенних за сборную, в которых он забил аж 13 мячей.