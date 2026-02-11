Мартин Палермо: «Лаутаро – лучший центрфорвард в Европе. Он забивает, опускается вглубь для комбинаций, делает рывки»

Мартин Палермо: Лаутаро – лучший центрфорвард в Европе.

Мартин Палермо высоко оценил уровень игры Лаутаро Мартинеса .

«Лаутаро для меня лучший центрфорвард в Европе.

Он забивает, он сильный и постоянно пытается забить. В то же время он опускается вглубь, чтобы поучаствовать в комбинации, много перемещается, пасует на фланги и делает рывки в штрафную. И делает он это отнюдь не неуклюже, как порой говорили мне», – отметил в подкасте Clank! экс-форвард «Бока Хуниорс».