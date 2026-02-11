  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Как ты узнаешь, какой ты, обыгрывая Гренаду? У нас любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то – и ставят на место. Надо соревноваться с сильными»
19

Александр Мостовой: «Как ты узнаешь, какой ты, обыгрывая Гренаду? У нас любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то – и ставят на место. Надо соревноваться с сильными»

Александр Мостовой: чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными.

Александр Мостовой подчеркнул необходимость бороться с сильными соперниками.

– Можно назвать наши результаты на Олимпиаде позорными?

– Нет конечно!

Вчера прочитал, что наша лыжница на местных соревнованиях что-то выигрывала, а тут споткнулась и упала. Но чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место.

– Вы считаете, что условная Испания раскатает нашу футбольную сборную, когда нас вернут в соревнования?

– Конечно, нет. Это в индивидуальных видах спорта тяжело – там все зависит лишь от тебя, не за кого прятаться. В командном же виде ты встанешь сзади в 10 человек и будешь выбивать мяч на трибуны, как это уже было, – сказал бывший хавбек сборной России.

Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoОлимпиада-2026
logoСборная Испании по футболу
logoСборная России по футболу
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как ты узнаешь, куда тебя должны/обязаны взять тренером или ассистентом, если даже в Гренаде и Монголии не тренировал?
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Как ты узнаешь, куда тебя должны/обязаны взять тренером или ассистентом, если даже в Гренаде и Монголии не тренировал?
,, Я видел над трупом склонилась луна
И мертвые губы шепнули : Грена … ‘’
Ответ OldRedWhite
,, Я видел над трупом склонилась луна И мертвые губы шепнули : Грена … ‘’
Фигасе вас, сударь вечером на лирику понесло) что ж, за ваше здоровье, бульк)
Не куда-то, а в Сочи.
Вопрос хотят ли сильные соревноваться с тобой ?)
Ответ Alukard4GK
Вопрос хотят ли сильные соревноваться с тобой ?)
Ну не хотят и не хотят. Хрен с ними! Пускай на ### идут.
Кто на ветке писал что Мостовой пропал
Ответ Серажудин Халалов
Кто на ветке писал что Мостовой пропал
Вернулся, но было заметно😄
,, Гренадская волость в Испании есть ! ‘’
Да у нас даже конкурировать за место в команде с сильными легионерами не могут - всё лимиты продвигают, о чём тут говорить
еще есть способ позвать их на турнир пивняков типа ден Вар Ваарта в 50 лет и оторваться 10-3
Ничего не буду писать, а то снова забанят 😂
Как будто Россия сама отказалась от игр с сильными и хочет только слабыми.
’...надо..."
Ага. Надо, чтобы было...
Всякому балаболу обязательно от кого нибудь что нибудь надо, лишь бы самому нич не го не делать...
Удобно... Кругом ему должны, а он весь в белом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
11 февраля, 19:31
Мостовой о Чалове: «Турция – правильное решение, ему надо играть. Наше поколение было голодное. Сейчас же нет смысла одно место рвать, и в России кормят хорошо»
4 февраля, 03:45
Александр Мостовой: «Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке» срослось лучше, чем у Самошникова. Илья куда-то исчез, все забыли про него»
30 января, 11:58
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» высказала недовольство непоследовательными судейскими решениями и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс, предусматривающий последствия за ошибки
1 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
7 минут назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
37 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
42 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
44 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
4 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
37 минут назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
57 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем