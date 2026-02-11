Александр Мостовой: «Как ты узнаешь, какой ты, обыгрывая Гренаду? У нас любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то – и ставят на место. Надо соревноваться с сильными»

Александр Мостовой: чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными.

Александр Мостовой подчеркнул необходимость бороться с сильными соперниками.

– Можно назвать наши результаты на Олимпиаде позорными?

– Нет конечно!

Вчера прочитал, что наша лыжница на местных соревнованиях что-то выигрывала, а тут споткнулась и упала. Но чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место.

– Вы считаете, что условная Испания раскатает нашу футбольную сборную, когда нас вернут в соревнования?

– Конечно, нет. Это в индивидуальных видах спорта тяжело – там все зависит лишь от тебя, не за кого прятаться. В командном же виде ты встанешь сзади в 10 человек и будешь выбивать мяч на трибуны, как это уже было, – сказал бывший хавбек сборной России.

