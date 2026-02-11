Фото
12

«На ### РБ». Фанаты «Баварии» адресовали баннер «Лейпцигу» и Red Bull

Фанаты «Баварии» на матче с «Лейпцигом»: «На ### РБ».

Болельщики «Баварии» во время матча с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в Кубке развернули полотно, адресованное сопернику и компании Red Bull, владеющей клубом. 

«На ### РБ», – гласит надпись на баннере. 

Фото: x.com/ransport

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ran
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что им белорусы-то такого плохого сделали, что они так про них?!
Ответ LYSVEGAS
Что им белорусы-то такого плохого сделали, что они так про них?!
Башкиры тоже, небось, напряглись
Спортс, «на###» в данном контексте пишется слитно
на баннере 4 буквы, а в ребусе пропущенных 3) Непорядок 🤷‍♂️
В место на ### РБ, правильно переводить #### ь РБ. Типа просьба или приказ))
А чего не по-немецки?А кто знает,как это звучит на немецком
Ответ Yujanin
А чего не по-немецки?А кто знает,как это звучит на немецком
Мерц
Ответ Yujanin
А чего не по-немецки?А кто знает,как это звучит на немецком
- пишется для всего мира - и раз вы поняли - то сработало.
- в немецком слова-ругательства сложнее, связаны больше с анальным отверстием и для людей, не владеющих этим языком и не живших там - сложны для восприятия
Че так можно? А в чем проблема ? Чем недовольны?
Ответ upuckuH
Че так можно? А в чем проблема ? Чем недовольны?
>>А в чем проблема ? Чем недовольны?

Все футбольные клубы изначально принадлежали болельщикам.
Я угадаю это слово с первой попытки
