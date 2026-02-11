«На ### РБ». Фанаты «Баварии» адресовали баннер «Лейпцигу» и Red Bull
Фанаты «Баварии» на матче с «Лейпцигом»: «На ### РБ».
Болельщики «Баварии» во время матча с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в Кубке развернули полотно, адресованное сопернику и компании Red Bull, владеющей клубом.
«На ### РБ», – гласит надпись на баннере.
Фото: x.com/ransport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ran
- в немецком слова-ругательства сложнее, связаны больше с анальным отверстием и для людей, не владеющих этим языком и не живших там - сложны для восприятия
Все футбольные клубы изначально принадлежали болельщикам.