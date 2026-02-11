«На ### РБ». Фанаты «Баварии» адресовали баннер «Лейпцигу» и Red Bull

Фанаты «Баварии» на матче с «Лейпцигом»: «На ### РБ».

Болельщики «Баварии» во время матча с «РБ Лейпциг» (0:0, первый тайм) в Кубке развернули полотно, адресованное сопернику и компании Red Bull, владеющей клубом.

«На ### РБ», – гласит надпись на баннере.

Фото: x.com/ransport