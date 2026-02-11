«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу», трансфер оценивают в 40-50 млн (Bild)

«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год.

«Боруссия » Дортмунд прилагает усилия для продления контракта с Нико Шлоттербеком .

Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год.

Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов – около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе – примерно на десять миллионов меньше.

Текущее соглашение немца рассчитано до 2027 года. Шлоттербек еще не дал согласия на продление контракта. Отмечается, что клуб ждет ясности от футболиста к середине марта.

Интерес к игроку проявляет «Реал». Летом испанский клуб планирует подписать двух центральных защитников, один из которых должен быть левоногим. В связи с этим, «Реал » рассматривает возможное приобретение Шлоттербека. Трансфер защитника может обойтись в 40-50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 26-летний Шлоттербек провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика – здесь .