  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу», трансфер оценивают в 40-50 млн (Bild)
11

«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу», трансфер оценивают в 40-50 млн (Bild)

«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год.

«Боруссия» Дортмунд прилагает усилия для продления контракта с Нико Шлоттербеком.

Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год.

Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов – около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе – примерно на десять миллионов меньше. 

Текущее соглашение немца рассчитано до 2027 года. Шлоттербек еще не дал согласия на продление контракта. Отмечается, что клуб ждет ясности от футболиста к середине марта. 

Интерес к игроку проявляет «Реал». Летом испанский клуб планирует подписать двух центральных защитников, один из которых должен быть левоногим. В связи с этим, «Реал» рассматривает возможное приобретение Шлоттербека. Трансфер защитника может обойтись в 40-50 миллионов евро. 

В текущем сезоне Бундеслиги 26-летний Шлоттербек провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
деньги
logoНико Шлоттербек
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Германии по футболу
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уже 26, самый возраст, чтобы идти дальше. Тем более почти всем топам, за исключением, может быть Арсенала, нужен сильный ЦЗ
Ответ Котятки
Уже 26, самый возраст, чтобы идти дальше. Тем более почти всем топам, за исключением, может быть Арсенала, нужен сильный ЦЗ
Я бы добавил к Арсеналу Реал и МС. Там есть левоногие Хёйсен и Гвардиол.В Челси с Колуилом мог бы посоперничать
Ответ Богдан П.
Я бы добавил к Арсеналу Реал и МС. Там есть левоногие Хёйсен и Гвардиол.В Челси с Колуилом мог бы посоперничать
Хейсен правша
А Шлоттербек готов отыгрывать главного в паре? Быть этаким Рюдигером или Милитао?
Если нет, то и смысла тоже нет. Хейсену наставник в пару нужен
Так новость же от самого Bild, то что его Реал за 50 лямов покупают
Ответ Саид Саруханов
Так новость же от самого Bild, то что его Реал за 50 лямов покупают
Не понимаю зачем он Реалу
Другого плана защитник нужен
Готовя комментарий, узнал, что Hans-Joachim Watzke (приятель Flo Peres’а) ушёл с должности CEO Дортмунда в ноября - и новый CEO - уже Lars Ricken (как время летит - помню хорошо его игроком).

Ну а технически это означает, что политика клуба насчёт больших контрактов игрокам может опять измениться.

Ну а если это не случится - уже Риккен с предложением купить игрока позвонит в Мадрид, а не в МанСити (после "ограбления" с Холландом)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» высказала недовольство непоследовательными судейскими решениями и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс, предусматривающий последствия за ошибки
1 минуту назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
7 минут назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
37 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
42 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
44 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
4 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
37 минут назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
57 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем