«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу», трансфер оценивают в 40-50 млн (Bild)
«Боруссия» Дортмунд прилагает усилия для продления контракта с Нико Шлоттербеком.
Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год.
Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов – около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе – примерно на десять миллионов меньше.
Текущее соглашение немца рассчитано до 2027 года. Шлоттербек еще не дал согласия на продление контракта. Отмечается, что клуб ждет ясности от футболиста к середине марта.
Интерес к игроку проявляет «Реал». Летом испанский клуб планирует подписать двух центральных защитников, один из которых должен быть левоногим. В связи с этим, «Реал» рассматривает возможное приобретение Шлоттербека. Трансфер защитника может обойтись в 40-50 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги 26-летний Шлоттербек провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика – здесь.
Если нет, то и смысла тоже нет. Хейсену наставник в пару нужен
Другого плана защитник нужен
Ну а технически это означает, что политика клуба насчёт больших контрактов игрокам может опять измениться.
Ну а если это не случится - уже Риккен с предложением купить игрока позвонит в Мадрид, а не в МанСити (после "ограбления" с Холландом)