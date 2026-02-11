  • Спортс
  • «Да заткнись ты уже со своим «Арсеналом». Игроков «Тоттенхэма» раздражала «одержимость» Франка «канонирами» – тренер постоянно говорил об их достоинствах на встречах с командой
Футболисты «Тоттенхэма» были недовольны интересом Франка к «Арсеналу».

Футболистам «Тоттенхэма» не нравилось, что Томас Франк постоянно говорил про «Арсенал».

The Telegraph отмечает, что эта «одержимость» «канонирами» внесла свой вклад в увольнение главного тренера «шпор».

Отмечается, что датчанин регулярно ссылался на достоинства лидеров АПЛ во время общекомандных встреч, и некоторых игроков это раздражало.

«Он постоянно говорил игрокам про «Арсенал», и они быстро от этого устали. Даже перед матчем на «Эмирейтс» и после него он говорил футболистам о том, насколько хорош «Арсенал». Некоторые думали: «Да заткнись ты уже со своим «Арсеналом», – рассказал источник.

Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным «Борнмуту» матчем. У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
Та фотка со стаканом Арсенала обретает новый контекст - каков троль, аплодирую
Задолбался смотреть на этих неудачников. По -ходу сезона притопил за других🤷‍♂️
Это всё равно что своей новой девушке постоянно рассказывать про свою бывшую. Но в случае Франка даже не про бывшую, а про ту, которую он сильно хочет, а она ему не дает.
Хотим быть в болоте, и будем. Не надо нам пример лидеров приводить (с) игроки шпор
Ответ King_X
Хотим быть в болоте, и будем. Не надо нам пример лидеров приводить (с) игроки шпор
То есть, следуя твоей логике, игрокам Реала нужно каждый раз на командных собраниях приводить в пример Барселону, а иначе они так и будут в болоте?
Ответ King_X
Хотим быть в болоте, и будем. Не надо нам пример лидеров приводить (с) игроки шпор
тотенхам
Засланный казачок
Только Штирлиц раскрыл карты со стаканчиком на фото
Просто человек никогда не был в Туле - вслух мечтал побывать в Ясной Поляне и Музее Пряников.
Франк это недоразумение, конечно
Ответ blue_big_cow
Франк это недоразумение, конечно
Кто заключил с ним контракт,конечно,умница
Игроки Тоттенхэма:"Какой "Арсенал"! Мы хочем играть, как "Вулверхэмптон"!
Ответ Анатолий Смирнов
Игроки Тоттенхэма:"Какой "Арсенал"! Мы хочем играть, как "Вулверхэмптон"!
Хотим*
Сорри, но глаза режет
Ответ C0ldF1Re
Хотим* Сорри, но глаза режет
В данном контексте это даже забавно)
Франк очень странный тип. Как будто персонаж из фильмов Тарантино.
Ответ BZB
Франк очень странный тип. Как будто персонаж из фильмов Тарантино.
Кто именно?
Ответ BZB
Франк очень странный тип. Как будто персонаж из фильмов Тарантино.
Тоттенхэм очень странная команда,Тарантине и не снилось такое.
Артета тоже начинал с рассказов про доминирование к месту и нет. Вот только ему дали возможность воплотить идеи в жизнь, а кто-то в Федуна играет.
А фанаты лучше бы задумались о мемах посвященных самой команды, а не кринжатину в адрес тренера лепили. Поставили телегу вперед лошади и довольны.
