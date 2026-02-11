«Да заткнись ты уже со своим «Арсеналом». Игроков «Тоттенхэма» раздражала «одержимость» Франка «канонирами» – тренер постоянно говорил об их достоинствах на встречах с командой
Футболисты «Тоттенхэма» были недовольны интересом Франка к «Арсеналу».
Футболистам «Тоттенхэма» не нравилось, что Томас Франк постоянно говорил про «Арсенал».
The Telegraph отмечает, что эта «одержимость» «канонирами» внесла свой вклад в увольнение главного тренера «шпор».
Отмечается, что датчанин регулярно ссылался на достоинства лидеров АПЛ во время общекомандных встреч, и некоторых игроков это раздражало.
«Он постоянно говорил игрокам про «Арсенал», и они быстро от этого устали. Даже перед матчем на «Эмирейтс» и после него он говорил футболистам о том, насколько хорош «Арсенал». Некоторые думали: «Да заткнись ты уже со своим «Арсеналом», – рассказал источник.
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным «Борнмуту» матчем. У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
26 комментариев
Только Штирлиц раскрыл карты со стаканчиком на фото
Сорри, но глаза режет
А фанаты лучше бы задумались о мемах посвященных самой команды, а не кринжатину в адрес тренера лепили. Поставили телегу вперед лошади и довольны.