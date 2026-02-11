У Семеньо 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Ман Сити». Вингер набрал 1+1 с «Фулхэмом»
Семеньо забил в 5 из 8 матчей за «Ман Сити».
Антуан Семеньо открыл счет в матче с «Фулхэмом».
Вингер «Манчестер Сити» отличился сам на 24-й минуте игры 26-го тура АПЛ, а на 30-й ассистировал Нико О’Райли.
Это пятый гол новичка «горожан» в восьмом матче за новую команду. Также у него уже был один результативный пас в одной из этих игр.
С учетом выступлений за «Борнмут» в этом сезоне Семеньо забил в АПЛ 13 голов в 25 матчах и идет третьим в списке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
