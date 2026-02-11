У «Ливерпуля» и «Сандерленда» ни одного англичанина в старте – в АПЛ такое всего в 4-й раз в истории

В 4-й раз в истории матч АПЛ начинается без англичан на поле.

«Ливерпуль» и «Сандерленд» объявили стартовые составы на игру 26-го тура – там не оказалось ни одного местного футболиста.

Подобное происходит в истории Премьер-лиги всего в четвертый раз. Ранее такая ситуация фиксировалась во время встреч «Арсенал» – «Портсмут » (2009), «Арсенал » – «Челси » (2021) и «Фулхэм » – «Манчестер Сити» (2025).

