У «Ливерпуля» и «Сандерленда» ни одного англичанина в старте – в АПЛ такое всего в 4-й раз в истории

В 4-й раз в истории матч АПЛ начинается без англичан на поле.

Матч АПЛ начнется без единого англичанина на поле.

«Ливерпуль» и «Сандерленд» объявили стартовые составы на игру 26-го тура – там не оказалось ни одного местного футболиста.

Подобное происходит в истории Премьер-лиги всего в четвертый раз. Ранее такая ситуация фиксировалась во время встреч «Арсенал» – «Портсмут» (2009), «Арсенал» – «Челси» (2021) и «Фулхэм» – «Манчестер Сити» (2025).

«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
А это потомушта лимита нет ! Вообще уже традиц. ценнасти потеряли ! (лол)
Кстати , в последнем матче Комо в заявке не было ни одного итальянца . Чисто наблюдение
Ответ Callid
А это потомушта лимита нет ! Вообще уже традиц. ценнасти потеряли ! (лол) Кстати , в последнем матче Комо в заявке не было ни одного итальянца . Чисто наблюдение
Поэтому и выступают хорошо
Ну у Сандерленда всё же хотя бы пара британцев на поле есть. У Ливерпуля самое британское - это фамилия Мак Аллистера.
Ответ sintenced
Ну у Сандерленда всё же хотя бы пара британцев на поле есть. У Ливерпуля самое британское - это фамилия Мак Аллистера.
А Робертсон?
Ответ Евгений Северин
А Робертсон?
Ты прав. Отвык я от него в основе.
Во у нас бы вой стоял от экспертов и ветеранов, что своим дорогу не дают...там еще и тренера оба не англичане! 😁
Их и в составе кот наплакал. Причем у Сандерленда черный кот.
Надо вводить лимит)
Ответ N_1_K_I
Надо вводить лимит)
Дегтярева им надо министром спорта назначить, он там разберется быстро! АПЛ к концу следующего сезона под его руководством даже в пятерку топ чемпионатов попадать не будет 🤣
Ответ Predator777
Дегтярева им надо министром спорта назначить, он там разберется быстро! АПЛ к концу следующего сезона под его руководством даже в пятерку топ чемпионатов попадать не будет 🤣
Можно в Совет Федерации Бань назначить, там байки травить будет
зато 5 голландцев в старте у обоих
Вот бы в РПЛ так было)
Ответ Kayato
Вот бы в РПЛ так было)
В РПЛ масса матчей без англичан в стартовом составе
Ответ mix94strikesback
В РПЛ масса матчей без англичан в стартовом составе
Молодец шутник 👍
Холланд родился в Англии
Рэтклифф был прав)))
Ну вот - когда в последний раз Англия брала международный трофей??
