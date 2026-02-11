  • Спортс
  • Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
23

Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»

Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: злорадствовать не будем.

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил положение Александра Соболева в «Зените» после перехода Джона Дурана на правах аренды из «Аль-Насра». 

Соболев в связи с трансфером Джона Дурана, вероятно, сядет на лавку. Что бы вы ему посоветовали – бороться за место в составе или уходить в аренду? Можно ли похвалить руководство «Спартака» за то, что в свое время продали Соболева?

– Злорадствовать мы не будем. А как хотел Саша Соболев? Ты идешь в «Зенит»: клуб с сумасшедшей конкуренцией, где ставятся самые высокие задачи.

Быть единственным нападающим, получить карт-бланш – в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу, – сказал Титов.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
23 комментария
Он вообще не должен был быть в клубе. Играли бы Гонду и Касьерра, но притащили полено и тут у Семака сорвало крышу, зачехлил аргентинца,хотя тот начал шикарно,начал мутные тактические схемы,потащили легионеров. В итоге сколько времени он в клубе и только смех и недоумение вызывает.
А как Саша хотел?
Хотел в "игрушки" играть, хотел на халяву титулы иметь, хотел тренироваться в пол ноги и побеждать.За 1,5 года ничего не показал, скорости нет...
Ответ Дмитрий9779
А как Саша хотел? Хотел в "игрушки" играть, хотел на халяву титулы иметь, хотел тренироваться в пол ноги и побеждать.За 1,5 года ничего не показал, скорости нет...
"Скорости нет". А ЗП как будто она есть- парадокс.
Уверен, что упёртый Семак всё равно будет давать кучу шансов Соболеву, как бы плохо он не играл
Ответ funnynerd21
Уверен, что упёртый Семак всё равно будет давать кучу шансов Соболеву, как бы плохо он не играл
Увы, но это действительно так
Ответ funnynerd21
Уверен, что упёртый Семак всё равно будет давать кучу шансов Соболеву, как бы плохо он не играл
Да, Дурана будет ставить сейчас. Во-первых он с характером, во-вторых он стоит как крыло от самолёта, как он его аренда. Плюс, он в футбол играть умеет и даже бегает, в отличие от дельфина
Что за вопрос ,,сядет на лавку при Дюране,, А до этого он где сидел,под лавкой? Он без лавки себя уже не представляет, и друзья у него все тоже лавочники, и ему это очень нравится, а на поле пусть лохи бегают, бабосики то они, и на лавке бабосики .И по барабану ему,что и как говорят о нём.Одним словом, КРАСАВА!!!
Если Дуран заиграет в полную мощь, думаю, что Соболеву нужно будет искать новый клуб. Хотя, в кубковых матчах наверняка Семак его будет выпускать.
Чем быстрее выкинут из Зенита это спартаковское бревно - тем лучше!
Ну, ещё не факт, что Дуран заиграет. Хотя, конечно, хотелось бы...
Каждый хочет высказаться про Соболева! А он еще сотню успеет закрыть в этом сезоне. Весной.
Соболев: а в Dote за Дюрана ничего не было ...
Злорадствовать я не буду, сказал Егорушка. И позлорадствовал...
