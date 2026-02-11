Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: злорадствовать не будем.
Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил положение Александра Соболева в «Зените» после перехода Джона Дурана на правах аренды из «Аль-Насра».
– Соболев в связи с трансфером Джона Дурана, вероятно, сядет на лавку. Что бы вы ему посоветовали – бороться за место в составе или уходить в аренду? Можно ли похвалить руководство «Спартака» за то, что в свое время продали Соболева?
– Злорадствовать мы не будем. А как хотел Саша Соболев? Ты идешь в «Зенит»: клуб с сумасшедшей конкуренцией, где ставятся самые высокие задачи.
Быть единственным нападающим, получить карт-бланш – в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу, – сказал Титов.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотел в "игрушки" играть, хотел на халяву титулы иметь, хотел тренироваться в пол ноги и побеждать.За 1,5 года ничего не показал, скорости нет...