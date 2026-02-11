«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
Кэррик пока не фаворит на должность постоянного тренера «МЮ».
У Майкла Кэррика по-прежнему невысокие шансы остаться в «Манчестер Юнайтед».
По информации Sky Sports, руководство клуба в восторге от работы временного тренера и будет рассматривать его как одного из кандидатов на подписание долгосрочного контракта, если результаты останутся такими же хорошими и позволят сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Однако пока в «МЮ» отдают предпочтение более опытным специалистам, доказавшим способность справиться с давлением в элитной команде.
Руководство не собирается спешить с выбором, особенно до тех пор, пока «Юнайтед» выступает хорошо. Ни с кем из потенциальных кандидатов контактов пока не было, основная работа будет вестись в конце сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Дураку понятно, если Кэррик закончит сезон без провала, то его оставят с продлением на год минимум. Если будет не стабильна команда до окончания сезона - уволят так как посчитают что он не справился.
Состав неплохой, еврокубков не было, с кубков вылетели в 1 раунде.
Половина АПЛ еще в еврокубках пылит. МЮ может фармить очки чисто на свежести игроков.
В следующем сезоне придется играть каждые 3 дня и тут логичные вопросы у руководства - сможет ли Кэррик потянуть такой уровень.