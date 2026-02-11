  • Спортс
55

«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением

Кэррик пока не фаворит на должность постоянного тренера «МЮ».

У Майкла Кэррика по-прежнему невысокие шансы остаться в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, руководство клуба в восторге от работы временного тренера и будет рассматривать его как одного из кандидатов на подписание долгосрочного контракта, если результаты останутся такими же хорошими и позволят сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако пока в «МЮ» отдают предпочтение более опытным специалистам, доказавшим способность справиться с давлением в элитной команде.

Руководство не собирается спешить с выбором, особенно до тех пор, пока «Юнайтед» выступает хорошо. Ни с кем из потенциальных кандидатов контактов пока не было, основная работа будет вестись в конце сезона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Скоро как раз один Неаполитанский специалист освободится,довольно опытный
Придет,порядок наведет. Построит фундамент,на котором,после второго сезона,а может и раньше когда он уйдет из-за психов своих,можно будет позвать тренера,который продолжит развивать команду дальше. Так что Конте,может и не самый очевидный кандидат,но точно самый лучший. А еврокубки МЮ сейчас не сильно нужны.
Который попросит купить замечательного шотландского игрока из Неаполя
Руководство можно понять, они не привыкли когда все идет нормально и команда побеждает, надо обязательно вмешаться и развалить
Скорее наоборот, они воспринимают победы как должное и возмущаются, что побеждают не всех подряд и с недостаточно крупным счетом;) и каждый раз требуют большего, чем способна достичь команда.
К чему сейчас эти новости?
Дураку понятно, если Кэррик закончит сезон без провала, то его оставят с продлением на год минимум. Если будет не стабильна команда до окончания сезона - уволят так как посчитают что он не справился.
У Кэррика самая легкая работа в АПЛ сейчас.
Состав неплохой, еврокубков не было, с кубков вылетели в 1 раунде.
Половина АПЛ еще в еврокубках пылит. МЮ может фармить очки чисто на свежести игроков.

В следующем сезоне придется играть каждые 3 дня и тут логичные вопросы у руководства - сможет ли Кэррик потянуть такой уровень.
Зато у Аморима тяжелая работа была, не так ли
Тухеля только идиот может позвать, поэтому в Рэтклиффа верю. Этот тренер из всех топ клубов ушел со скандалом. В Баварии он провалился. В ПСЖ только клоун не мог бы выиграть чемп с такими ресурсами. Единственный его успех - это победа с Челси в ЛЧ. В чемпе он опять же ничего не показал на дистанции. Очень склочный тип. Анчеллоти точно не пойдет в МЮ или Зидан.
Этого мало...?подумаешь ЛЧ
Ди Маттео тоже выигрывал. Тоже с Челси, кстати. Предлагаешь его позвать?
Вот что в их понимании «способный справится с давлением»? Мы из года в год наблюдаем, что даже самые именитые тренеры под этим самым давлением сыпятся и начинают ныть и жаловаться на различного рода обстоятельства когда дела идут не очень. Майкл, как раз в силу своей еще непорочности в этом деле, можем избежать различного рода нападок. У него нет бекграунда за который ему могут что то припомнить или за что-то зацепиться. У нет супер состава как у Гвардиолы за который ему могут предъявить. От него нет больших ожиданий. В силу всего этого ему не придется испытывать того же давления как если бы на этот пост пришел тот же Моуриньо, Зидан или кто-то их уровня. Почему нельзя дать поработать человеку. Он уже 5 матчей показывает что ему можно как минимум попробовать довериться до конца сезона без этих качелей.
Назначат тренера с короной на голове который оскорбится от того, что на пульте управления ему не разрешат нажимать на все кнопки и при котором Бруну будет играть защитника, а допустим Йоро будет подавать угловые и тд?
Действительно, победы и набор очков - это не то, к чему стремится руководство клуба. Кэррик только мешает
Это кому? Если бы я решил менять Каррика , то только на Анчелотти (если он согласится конечно), уж точно не Тухеля или Де Дзерби
Мне Симеоне еще на ум приходит
Скучный футбол автобусом у него
Черчесов? Слуцкий? Карпин?
бери выше! сам Царь может тренировать нынешний МЮ!
Непомнящий
Ещё бы Кэррик в шип может и не вывести.
