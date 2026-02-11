  • Спортс
  • «Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
3

«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»

Тренер «Ростова»: русские не уходят, это китайцы покинули поле.

Тренер «Ростова» Михаил Осинов рассказал подробности стычки в матче с китайским «Чжэцзян»

Товарищеская игра, прерванная в первом тайме из-за потасовки футболистов, так и не была доиграна. 

– Китайцы два-три раза сыграли очень грубо, мы ответили. И все. Тренерский штаб китайской команды провоцировал даже больше, чем футболисты: выбегали на поле, кричали на судью. Как правило, с этого все начинается. Надо было только зажечь спичку, ее зажгли – и понеслось.

Получается, виновата китайская сторона?

– Кто виноват, я не знаю. Но первые они начали. Они сыграли грубо сначала против Тарасова, потом Мелехину прилично разорвали ногу. Когда же мы чуть-чуть сыграли грубо, они почти всей командой выбежали на поле и начали кричать. Следующая стычка – и все началось, ребята выбежали на поле.

В принципе, это стандартно на сборах. Жалко только, что не состоялась игра. Мы хотели сыграть, чтобы попробовать то, что тренируем на сборах. К сожалению, не получилось.

В итоге вы провели тренировку?

– Да, прошла двусторонняя игра между собой, Михаил Святославович (Осинов) здорово отсудил два тайма по 20 минут. Никаких драк не было, все отлично.

Что кричали китайцы?

– Что-то кричали: «Finish play – игра закончилась». Такое ощущение, будто они этого и хотели. Хотя для чего – не понимаю.

Их тренеры больше всего провоцировали, а когда грубо сыграли против нашего футболиста, ни один наш игрок не выбежал на поле. А они орали на все поле.

Правильно понимаю, что «Ростов» был готов продолжать играть?

– Мы никуда не уходили. Русские не уходят. Это китайцы покинули поле. Плохо, что так получилось. Мы хотели провести спарринг на 90 минут. Это обидно.

Что касается случившегося, на сборах такое бывает. Все работают на предельных нагрузках. Самое главное, что все живы-здоровы, – сказал Осинов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
"Михаил Святославович (Осинов) здорово отсудил два тайма по 20 минут".
Это он про себя любимого так скромно?)
Могу подозревать, что китайцы считают российских союзников за тех, кто зависит от них.
👍👍👍🫶👏👏👏
