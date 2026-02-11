Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о продлении контракта Александра Максименко.
– «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр – готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться.
Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.
– Есть мнение, что Максименко неуверенно выглядел в первой части сезона.
– Не все могут с самого начала чемпионата показывать классную игру. Не знаю, кто думает, что Максименко не сразу вошел в игру. Александр уверенно выглядит.
Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером. У него есть все качества для этого. Единственное, в чем надо прибавлять нашим вратарям, – это выходы, – заявил экс-голкипер «Спартака».
27 лет подающему надежды юниору, совсем чуть-чуть до блеска осталось неогранённому алмазу... дед Анзор не теряет хватки или симптомов)