  Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
25

Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»

Кавазашвили о Максименко: надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем.

Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о продлении контракта Александра Максименко.

– «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр – готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться.

Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.

– Есть мнение, что Максименко неуверенно выглядел в первой части сезона.

– Не все могут с самого начала чемпионата показывать классную игру. Не знаю, кто думает, что Максименко не сразу вошел в игру. Александр уверенно выглядит.

Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером. У него есть все качества для этого. Единственное, в чем надо прибавлять нашим вратарям, – это выходы, – заявил экс-голкипер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
В 27 лет ждать, чтобы он стал блестящим вратарём???
В 27 лет ждать, чтобы он стал блестящим вратарём???
Ну когда окончательно облысеет, тогда начнёт блистать. Особенно на солнце🥸
В 27 лет ждать, чтобы он стал блестящим вратарём???
"Старый ", был не плохим вратарём,но видимо годы берут своё - несёт всякую хрень!🤔🤗
При всём уважении к Максименко, но он даже близко НЕ конкурент Сафонова и Агкацева в сборной России
Сколько еще ждать?когда ему 40 стукнет?
Максименко никогда не станет хорошим вратарём, у него нет школы и вратарской техники.
Максименко был, есть и останется средним вратарём
"Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером..."
27 лет подающему надежды юниору, совсем чуть-чуть до блеска осталось неогранённому алмазу... дед Анзор не теряет хватки или симптомов)
ему тридцатник через 2 года, чего ждать то🤣🤣🤣
Он постоянно прибавляет в весе.
Спартаку надо подписать Давида Волка из Махачкалы... Парень как раз бы усилил вратарскую ланку в Спартаке
Видели, как он прибавил с Астаной. С 5 метров теперь просто гадает и заваливается , как мешок картошки.
