Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»

Кавазашвили о Максименко: надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем.

Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о продлении контракта Александра Максименко .

– «Спартак» правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр – готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых. С такими голкиперами нельзя так легко расставаться.

Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для «Спартака». Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России.

– Есть мнение, что Максименко неуверенно выглядел в первой части сезона.

– Не все могут с самого начала чемпионата показывать классную игру. Не знаю, кто думает, что Максименко не сразу вошел в игру. Александр уверенно выглядит.

Надо подождать, чтобы он стал блестящим голкипером. У него есть все качества для этого. Единственное, в чем надо прибавлять нашим вратарям, – это выходы, – заявил экс-голкипер «Спартака ».