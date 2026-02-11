  • Спортс
  Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
58

Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»

– Конечно, смотрю Олимпиаду. Жалко только, что показывают в интернете. Вчера смотрел фигурное катание – нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой.

Когда профессионалы прекрасно выступают, мне неважно, из какой они страны. Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.

– Но без России. Разве турнир без одной из сильнейших сборных в мире честен?

– Но другие же команды играют, они не виноваты. Так что я бы не говорил, что результат будет несправедливым. Спорт должен оставаться спортом! Какая разница, какой там паспорт?

– Российские спортсмены, которые поехали на Игры, пока выступают крайне…

– Плохо. Конечно. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением каких-то командных соревнований, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Олимпиада: сенсация в биатлоне, Вирер без медали, финны проиграли в хоккее и развязка в танцах. Онлайн

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему жалко, что только в интернете показывают? Все часами и так сидят в интернете, в телефоне). В чем проблема? Жалко денег на подписку ОККО?. Так ее можно бесплатно получить от Сбера при выполнении ряда условий.
Ответ agentkuper
Телевизоры плоские поддерживают трансляцию через интернет. А Олимпиаду они бесплатно показывают. Где интернета нет, там не посмотришь. А так нет проблем.
Ответ agentkuper
Подписка - это своего рода лицензия.А с лицензиями у Мостового тяжеловато складывается.
Ну наконец то комментарий от Мостового, а то целую неделю на спортсе от него ничего не было 😌 Как-то даже тревожно было и непривычное чувство пустоты на душе...
Ответ Jefri AG
Я уж тоже стал нервничать, вдруг Абаскаль умер
Ответ Jefri AG
То-то я думаю "что-то не то".
то ли дело - как Мостовой блистал на олимпиадах)
"в фигурном катании всё давно придумано. Гатагов тройной тулуп делал еще в 2000х, епт" - добавил Мостовой
Почему "кроме командных? Вот там, думаю, хуже всего будет. В индивидуальных может кто-то стрельнуть. В командных нас просто будут раскатывать.
Ответ Биомеханоид
в индивидуальных плохо - в командных очень очень плохо
Ответ Биомеханоид
Не знаю как думает Мостовой,но логика в его словах есть. В индивидуальных видах есть только турниры за сборную,т.е. когда человек представляет страну,а в командный видах за сборную играют меньше,в основном за клубы,поэтому когда отстранили в индивидуальных видах у спортсменов остались только внутрироссийские соревнования, тогда как спортсмены командный видов могут выступать на международных соревнованиях за свои клубы
А в каких это командных выдах спорта мы развиваемся семимильными шагами по мнению Царя? Мы и так забанены везде да еще нам министра спорта поставили (слов приличных чтоб его охарактеризовать у меня нет) чтоб до конца спорт добить....
Ответ Predator777
При этом министре спорта происходит возвращение российских спортсменов,некоторых даже в флагом
Ответ Фёдор Кузнецов
А точно благодаря, а не вопреки?
Прошло 12 лет.
Интернет, который был "##### не нужОн", стал необходим для просмотра ОИ
А футболисты-то у нас прямо герои, можно подумать. Все титулы уже завоевали, и Замбию победили, и Гренаду. 😊
стоять на месте мы перестали несколько лет назад, к сожалению. теперь рост только отрицательный. но стабильный.
И в чем он не прав. Это на матч тв "эксперты" себя в грудь бьют со словами "мы,мы,мы", а на деле уровень спорта падает.
