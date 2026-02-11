Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»

Александр Мостовой: Россия плохо выступает на Олимпиаде.

Александр Мостовой не удовлетворен выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

– Конечно, смотрю Олимпиаду . Жалко только, что показывают в интернете. Вчера смотрел фигурное катание – нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой .

Когда профессионалы прекрасно выступают, мне неважно, из какой они страны. Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.

– Но без России. Разве турнир без одной из сильнейших сборных в мире честен?

– Но другие же команды играют, они не виноваты. Так что я бы не говорил, что результат будет несправедливым. Спорт должен оставаться спортом! Какая разница, какой там паспорт?

– Российские спортсмены, которые поехали на Игры, пока выступают крайне…

– Плохо. Конечно. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением каких-то командных соревнований, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

