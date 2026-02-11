«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»

«Балтика» подписала Шильцова.

Константин Шильцов подписал договор «Балтикой».

Воспитанник «Спартака» заключил с командой из Калининграда контракт, рассчитанный до лета 2030 года. До конца нынешнего сезона полузащитник продолжит выступать за «Нефтехимик », в котором играет с 2024-го.

Статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь .