«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»

«Балтика» подписала Шильцова.

Константин Шильцов подписал договор «Балтикой».

Воспитанник «Спартака» заключил с командой из Калининграда контракт, рассчитанный до лета 2030 года. До конца нынешнего сезона полузащитник продолжит выступать за «Нефтехимик», в котором играет с 2024-го.

Статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Балтики»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортс все еще никак не хочет делать нормальную статистику игроков по Первой лиге. Зачем писать, что можно посмотреть статистику, если там написано 5 матчей в этом году сыграл человек? 21 игру провел парень
