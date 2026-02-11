Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
Влахович нравится «Барселоне», «Баварии» и «Милану».
Топ-клубы из Испании и Германии сохраняют интерес к Душану Влаховичу.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между форвардом и «Ювентусом» приостановлены, но ни с одним другим клубом договоренности у серба тоже нет.
С нападающим контактировала «Барселона», находящаяся в поисках замену Роберту Левандовскому. Также Влахович интересен «Баварии», но последние контакты фиксировались в октябре или ноябре, а формального предложения пока не было. «Милан» тоже держит Душана на примете.
В этом сезоне 26-летний форвард провел 13 игр в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Очень посредственный игрок
У Влаховича очень большие проблемы с обработкой мяча, особенно с украшением длинных передач, есть большие огрехи и в технике обработки.
Он нападающий очень прямолинейный и предсказуемый.
А так парень нормальный.По спортивному злой.
Можно сплавить Лапушару куда-нибудь за сколько ни дадут, хотя б за 70-80 лямов. На эти деньги можно будет взять классного игрока. А вместо Лапушары подписать бесплатно Влаха. Идеальный размен. Маротта гений, если провернет.
Не могу себя назвать супер мега фанатом Влаха, но ощутимо хуже Лапушары не будет точно. Скорее всего на его уровне и лучше.