Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе

Влахович нравится «Барселоне», «Баварии» и «Милану».

Топ-клубы из Испании и Германии сохраняют интерес к Душану Влаховичу .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между форвардом и «Ювентусом» приостановлены, но ни с одним другим клубом договоренности у серба тоже нет.

С нападающим контактировала «Барселона », находящаяся в поисках замену Роберту Левандовскому. Также Влахович интересен «Баварии», но последние контакты фиксировались в октябре или ноябре, а формального предложения пока не было. «Милан » тоже держит Душана на примете.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 13 игр в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .