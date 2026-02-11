  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
22

Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе

Влахович нравится «Барселоне», «Баварии» и «Милану».

Топ-клубы из Испании и Германии сохраняют интерес к Душану Влаховичу.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между форвардом и «Ювентусом» приостановлены, но ни с одним другим клубом договоренности у серба тоже нет.

С нападающим контактировала «Барселона», находящаяся в поисках замену Роберту Левандовскому. Также Влахович интересен «Баварии», но последние контакты фиксировались в октябре или ноябре, а формального предложения пока не было. «Милан» тоже держит Душана на примете.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 13 игр в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoДушан Влахович
logoЛа Лига
logoМилан
logoБарселона
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoБавария
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуйста, только не в Барселону 🙏
Ответ estiu estiu
Пожалуйста, только не в Барселону 🙏
Туда и не позовут. Слишком примитивен. Там проще из второй команды молодого наиграть.
Ответ estiu estiu
Пожалуйста, только не в Барселону 🙏
➕➕➕➕
Неужели этим бревном кто-то ещё интересуется из топов
Ответ Бабло Муани
Неужели этим бревном кто-то ещё интересуется из топов
Бревну только 26 лет, а он забил больше 100 голов в за Фиорентину и Юве. У него нет проблем с дисциплиной, нет хронических болячек. Чего вдруг ему играть за клубы второго эшелона?
Ответ Marcus-light
Бревну только 26 лет, а он забил больше 100 голов в за Фиорентину и Юве. У него нет проблем с дисциплиной, нет хронических болячек. Чего вдруг ему играть за клубы второго эшелона?
в прошлом сезоне в Серии А в 29 играх - 6 голов с игры, в этом 2 в 13 - просто нападающий мечты, с зарплатой в 22 млн
Странно что он может кого то заинтересовать кроме клубов из Востока.
Очень посредственный игрок
Прости, господи- Дзюба и то лучше!!!;)))
зачем он Барселоне и баварии???
Только не он. Пожалуйста. Я смотрел несколько матчей Юве в этом году. Это чисто Соболев на максималках. Он тот ещё обрубок. Лева прям сейчас сильнее, чем он. Зачем тогда брать такого?
Ответ Nogoi89
Только не он. Пожалуйста. Я смотрел несколько матчей Юве в этом году. Это чисто Соболев на максималках. Он тот ещё обрубок. Лева прям сейчас сильнее, чем он. Зачем тогда брать такого?
В Барсу такого напа не возьмут, он и близко не делает разницу.
Ответ BurBon
В Барсу такого напа не возьмут, он и близко не делает разницу.
По логике-то да, но в Барсе были Люк де Йонг и Брейтуейт, так что, мои опасения небезосновательны.
В Фиорентине он был хорош...
Как сторонник Ювентуса одно замечание.
У Влаховича очень большие проблемы с обработкой мяча, особенно с украшением длинных передач, есть большие огрехи и в технике обработки.
Он нападающий очень прямолинейный и предсказуемый.
А так парень нормальный.По спортивному злой.
Он хочет от 10 млн евро в гол и 15 млн бонусами. Это точно не про Милан) И слава богу.
Для Интера это идеальная возможность.
Можно сплавить Лапушару куда-нибудь за сколько ни дадут, хотя б за 70-80 лямов. На эти деньги можно будет взять классного игрока. А вместо Лапушары подписать бесплатно Влаха. Идеальный размен. Маротта гений, если провернет.
Не могу себя назвать супер мега фанатом Влаха, но ощутимо хуже Лапушары не будет точно. Скорее всего на его уровне и лучше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» хочет продлить контракт с Маккенни, возможно, с Костичем, с Влаховичем – вряд ли (Calciomercato.com)
8 февраля, 12:34
«Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти
15 января, 22:28
«Милан» хочет подписать Влаховича. Если форвард «Ювентуса» уйдет в «Барселону», «россонери» попробуют договориться с Левандовским
3 января, 21:22
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» высказала недовольство непоследовательными судейскими решениями и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс, предусматривающий последствия за ошибки
только что
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
6 минут назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
36 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
41 минуту назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
43 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
3 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
36 минут назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
56 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем