  • «Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
31

«Интер Майами» возглавил список самых дорогих клубов МЛС.

«Интер Майами» возглавил список самых дорогих клубов МЛС.

«Интер Майами» впервые стал самым дорогим клубом МЛС.

Согласно отчету, опубликованному изданием Sportico, клуб, за который выступает Лионель Месси, оценивается в 1,45 млрд долларов. «Майами» увеличил свою стоимость на 22%, опередив «Лос-Анджелес» (1,4 млрд долларов), занимавший первое место в течение предыдущих четырех лет.

Отмечается, что уже пять клубов МЛС перешагнули отметку в 1 миллиард долларов. В первую пятерку также входят «Лос-Анджелес Гэлакси» (1,17 млрд), «Атланта» Алексея Миранчука (1,14 млрд) и «Нью-Йорк Сити» (1,12 млрд).

Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году. Согласно отчету, совокупная стоимость клубов МЛС достигает 23 млрд долларов.

Несмотря на рост, клубы МЛС по-прежнему значительно уступают по стоимости командам из НФЛ, НБА, MLB и НХЛ.

Среди всех пяти лиг «Интер Майами» занимает 116-е место из 154 команд. Лидируют в рейтинге «Даллас Ковбойс» (НФЛ, 12,8 млрд долларов), «Голден Стэйт» (НБА, 11,33 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, 10,43 млрд).

Регулярный сезон-2026 стартует в МЛС 21 февраля матчем между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
31 комментарий
Интер стал дорогим - благодаря Месси
Атланта - Миранчуку
Вы только вдумайтесь, 5 лиг, 154 клуба с стоимостью не менее лярда и это не считая разных гоночных серий, гольфа, и всякого ещё, какая огромная емкость спортивного рынка. И за всё это платят обычные граждане, покупая билеты-абонементы, экипировку-газировку, клюшки, кроссовки, перчатки, мячики, биты, бургеры и хз что ещё. 0 гос дотаций. Все работает и приносит прибыль чисто на коммерческой основе. Ещё и кошмарить и прогибать полмира успевают. Не знаю к чему я это пишу, но задуматься заставляет...
Ответ Папазол
Вы только вдумайтесь, 5 лиг, 154 клуба с стоимостью не менее лярда и это не считая разных гоночных серий, гольфа, и всякого ещё, какая огромная емкость спортивного рынка. И за всё это платят обычные граждане, покупая билеты-абонементы, экипировку-газировку, клюшки, кроссовки, перчатки, мячики, биты, бургеры и хз что ещё. 0 гос дотаций. Все работает и приносит прибыль чисто на коммерческой основе. Ещё и кошмарить и прогибать полмира успевают. Не знаю к чему я это пишу, но задуматься заставляет...
Если сравнивать с нами, их в два раза больше. Валюта по всему миру и проч
Ответ Папазол
Вы только вдумайтесь, 5 лиг, 154 клуба с стоимостью не менее лярда и это не считая разных гоночных серий, гольфа, и всякого ещё, какая огромная емкость спортивного рынка. И за всё это платят обычные граждане, покупая билеты-абонементы, экипировку-газировку, клюшки, кроссовки, перчатки, мячики, биты, бургеры и хз что ещё. 0 гос дотаций. Все работает и приносит прибыль чисто на коммерческой основе. Ещё и кошмарить и прогибать полмира успевают. Не знаю к чему я это пишу, но задуматься заставляет...
Как же американская пропаганда промывает мозг, вы только вдумайтесь. 0 госдостаций, очень смешно) Там буквально 99% стадионов построены на деньги налогоплательщиков, а не владельцев команд) Местные жители не одно десятилетие потом оплачивают строительство, пока богатеи собирают сливки и уходят от налогов) И это еще цветочки. Все эти миллиарды и трилиарды обычный мыльный пузырь, как и вся экономика США с госдолгом выше, чем у кого-либо. США буквально паразиты на теле остального мира.
Эффект Месси, а кто-то в песках развалил некогда успешный клуб
Иван Лапин, Где же трофеи в МЛС у твоей Ибры?)) Раз это очень легко?
Интер Майами показал себя против Порту, который в одно рыло уничтожает свою лигу.
Ответ Экспертное мнение
Иван Лапин, Где же трофеи в МЛС у твоей Ибры?)) Раз это очень легко? Интер Майами показал себя против Порту, который в одно рыло уничтожает свою лигу.
А как против Аль-Насра то Интер себя показал, прям не в сказке сказать, ни пером описать🤣🤣🤣
Ответ koshaus
А как против Аль-Насра то Интер себя показал, прям не в сказке сказать, ни пером описать🤣🤣🤣
да, показал, но только ты забыл написать что у Аль Наср был сезон в разгаре а у Интера даже не начался, и Месси в той игре вышел на замену когда счёт уже был установлен. И напомни мне как Аль-Наср сыграл против Бенфики?))
Из чего можно сделать вывод, что в лигах НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ суммарно выступают 115 команд
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
Ответ yakov petrov
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Интересно, это футболу чего-то не хватает для привлекательности у американцев или американцам для привлекательности у футбола.
