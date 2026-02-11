«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)

«Интер Майами» возглавил список самых дорогих клубов МЛС.

«Интер Майами» впервые стал самым дорогим клубом МЛС.

Согласно отчету, опубликованному изданием Sportico, клуб, за который выступает Лионель Месси , оценивается в 1,45 млрд долларов. «Майами» увеличил свою стоимость на 22%, опередив «Лос-Анджелес» (1,4 млрд долларов), занимавший первое место в течение предыдущих четырех лет.

Отмечается, что уже пять клубов МЛС перешагнули отметку в 1 миллиард долларов. В первую пятерку также входят «Лос-Анджелес Гэлакси » (1,17 млрд), «Атланта » Алексея Миранчука (1,14 млрд) и «Нью-Йорк Сити » (1,12 млрд).

Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году. Согласно отчету, совокупная стоимость клубов МЛС достигает 23 млрд долларов.

Несмотря на рост, клубы МЛС по-прежнему значительно уступают по стоимости командам из НФЛ, НБА, MLB и НХЛ .

Среди всех пяти лиг «Интер Майами» занимает 116-е место из 154 команд. Лидируют в рейтинге «Даллас Ковбойс» (НФЛ, 12,8 млрд долларов), «Голден Стэйт» (НБА, 11,33 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, 10,43 млрд).

Регулярный сезон-2026 стартует в МЛС 21 февраля матчем между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами».