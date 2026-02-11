Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи

Дембеле поддел соперника во время победного матча с «Марселем».

Усман Дембеле поиздевался над игроками «Марселя » во время победного матча в воскресенье.

Игра между «ПСЖ» и «Олимпиком» в Лиге 1 завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Обладатель «Золотого мяча» сделал дубль.

Во время игры Дембеле подошел к Пьеру-Эмилю Хейбьергу и сказал : «Балерди – нулевой! Ты сам знаешь! Ты сам знаешь. Вечно он открывает свой рот». Датчанин никак не отреагировал.

В то же время «Марсель» был «шокирован», когда запись момента была опубликована, передает RMC Sport. В клубе ролик вызвал «негодование».

«ПСЖ » никак не комментировал публикацию ролика. Отмечается, что парижане всегда были вежливы по отношению к «Олимпику» на официальном уровне.