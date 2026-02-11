Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
Дембеле поддел соперника во время победного матча с «Марселем».
Усман Дембеле поиздевался над игроками «Марселя» во время победного матча в воскресенье.
Игра между «ПСЖ» и «Олимпиком» в Лиге 1 завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Обладатель «Золотого мяча» сделал дубль.
Во время игры Дембеле подошел к Пьеру-Эмилю Хейбьергу и сказал: «Балерди – нулевой! Ты сам знаешь! Ты сам знаешь. Вечно он открывает свой рот». Датчанин никак не отреагировал.
В то же время «Марсель» был «шокирован», когда запись момента была опубликована, передает RMC Sport. В клубе ролик вызвал «негодование».
«ПСЖ» никак не комментировал публикацию ролика. Отмечается, что парижане всегда были вежливы по отношению к «Олимпику» на официальном уровне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
А в чем Дембеле не прав? Балерди реально пусто место на поле
Там вся команда была в матче никакущей. Но да, два арга цз были конкретными статистами
Насколько я понимаю, Хойбьерг один из капитанов и лидеров Марселя. Если Балерди много болтал, то всё прям замлуженно
Нокауты в своей раздевалке зато Марсель не шокировали
Итальянцы любят игроков из Аргентины они их ставят в старт даже если он нулевой
