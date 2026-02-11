  • Спортс
  • Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
34

Винисиус поддержал Араухо, когда у защитника были проблемы.

Винисиус Жуниор тепло отнесся к Рональду Араухо, столкнувшемуся с психологическими проблемами.

As сообщает, что в конце 2025 года, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией, вингер «Реала» ему позвонил. Бразилец интересовался самочувствием уругвайца, выражал поддержку и пытался подбодрить.

Ранее сообщалось, что Винисиус также общался с Араухо на финале Суперкубка Испании в январе.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
logoЗдоровье
logoБарселона
logoРеал Мадрид
психология
logoСборная Уругвая по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот где молодец, там молодец
Ответ Фаиг Караев
Вот где молодец, там молодец
так вини в общем и целом молодец.
это пробарселонские журналюшки наидывают хейта постоянно
Ответ Дима
так вини в общем и целом молодец. это пробарселонские журналюшки наидывают хейта постоянно
Винисиуса хейтят не потому что пробарселоновские сми о нем плохо пишут, а просто потому что он часто ведёт себя как чудак на букву м. До сих пор иногда попадается его видео с Киммихом, вот это наглядный пример почему его хейтят.
Но здесь он молодец.
Винисиус звонит добить Араухо, разумеется!

Ведь Винисиус же мерзкий провокатор и плохой человек, да?
Ответ Хуанитиста
Винисиус звонит добить Араухо, разумеется! Ведь Винисиус же мерзкий провокатор и плохой человек, да?
На поле в такого частенько превращается. А за его пределами,его никто не знает,поэтому могут языки себе засунуть поглубже.
Ответ Хуанитиста
Винисиус звонит добить Араухо, разумеется! Ведь Винисиус же мерзкий провокатор и плохой человек, да?
Да
Вини тоже скорей всего испытывает похожие чувства (не депрессию конечно, но тревожность). По нему же видно, что уже больше года как будто на весь мир обижен. Это такой игрок, чья форма напрямую соответствует его психическому состоянию. А в этом сезоне ещё и Алонсо в каком-то смысле добивал своими заменами
У липовых барсафанов сейчас будет истерика
Зачем делать такой акцент на ментальных проблемах спортсменов… Ну, разве если болящий не трезвонит об этом постоянно, вызывая тем самым общественную реакцию. Это личное. Тем более, педалировать со стороны СМИ о том, кто из окружения игрока общался с ним, поддерживал его… Если говорить о депрессии, сексизме, расизме, ЛГБТ, других тревожащих людей вещах и постоянно акцентируемых ФИФА, то точно НЕ так должна подаваться информация подрастающему поколению. И вообще, если уж быть честным, футбол как и весь спорт должны быть в стороне… от этих вопросов . Ибо чиновники акцентируют внимание на проблемах как бы .. выборочно.. показно.. дабы просто «быть со всем миром». Ну… там перед матчем надели радужные повязки, преклонили колено, сделали девиз «нет расизму», «нет сексизму»… По факту - сплошное лицемерие, и главное - суть они не раскрывают, а зачастую запутывают и сталкивают людей между собой ещё большо. Увы, но всё смешалось. За благодетелью стоИт просто лицемерие.
Винисиусу если бы голову в порядок привести, то цены бы не было. Где-то он может показать просто фантастику на поле, а где-то раствориться и истерить. Где-то может провоцировать на и вне поля, а где-то вот позвонить сопернику и поддержать.
Все мы люди и неидеальны, но у него такие качели, что хз что он может выкинуть в любой момент.
Винисиусу ничего человеческое не чуждо. Он отличный спортсмен и товарищ!
Комментарий удален пользователем
Ответ Александр Карпов
Комментарий удален пользователем
вывести пятна и побелить потолок
Ответ Александр Карпов
Комментарий удален пользователем
Последние слова Джеймса Эрл Рея перед оглашением решения суда
Очень достойно. Вини хороший человек , всегда с достоинством относится к сопернику. но каталонские детишки сейчас пояснят что это фейк
