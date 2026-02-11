Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца

Винисиус поддержал Араухо, когда у защитника были проблемы.

Винисиус Жуниор тепло отнесся к Рональду Араухо , столкнувшемуся с психологическими проблемами.

As сообщает, что в конце 2025 года, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией, вингер «Реала » ему позвонил. Бразилец интересовался самочувствием уругвайца, выражал поддержку и пытался подбодрить.

Ранее сообщалось , что Винисиус также общался с Араухо на финале Суперкубка Испании в январе.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»