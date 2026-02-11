Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
Винисиус поддержал Араухо, когда у защитника были проблемы.
Винисиус Жуниор тепло отнесся к Рональду Араухо, столкнувшемуся с психологическими проблемами.
As сообщает, что в конце 2025 года, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией, вингер «Реала» ему позвонил. Бразилец интересовался самочувствием уругвайца, выражал поддержку и пытался подбодрить.
Ранее сообщалось, что Винисиус также общался с Араухо на финале Суперкубка Испании в январе.
Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
это пробарселонские журналюшки наидывают хейта постоянно
Но здесь он молодец.
Ведь Винисиус же мерзкий провокатор и плохой человек, да?
Все мы люди и неидеальны, но у него такие качели, что хз что он может выкинуть в любой момент.