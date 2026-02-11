Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»

Андрей Шевченко: пока нас поддерживают, Россию не вернут.

Андрей Шевченко считает, что Россию пока не вернут на международные соревнования.

«Мы должны держать коалицию поддерживающих нас стран. Президент ФА Швеции выступил и заявил, что это невозможно. Я думаю, есть ряд стран, которые поддержат нас и будут держать эту позицию до конца. Пока эта позиция существует – это невозможно.

Каждый раз, когда я встречаюсь, мы должны доказывать нашу позицию. Люди постоянно переходят из одной стороны в другую, поэтому в этом и наша работа – напоминать людям о том, что конфликт (здесь и далее формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Спортс’‘) в Украине не закончился.

Поверьте, Европа и другие страны живут другой жизнью. Кто-то может и не знать, что в Украине продолжается конфликт. Мы постоянно напоминаем, общаемся – это борьба, которую мы должны выиграть. Она идет за кулисами, но ее нужно делать», – приводит Tribuna.com слова президента УАФ.