  • Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
78

Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»

Андрей Шевченко: пока нас поддерживают, Россию не вернут.

Андрей Шевченко считает, что Россию пока не вернут на международные соревнования.

«Мы должны держать коалицию поддерживающих нас стран. Президент ФА Швеции выступил и заявил, что это невозможно. Я думаю, есть ряд стран, которые поддержат нас и будут держать эту позицию до конца. Пока эта позиция существует – это невозможно.

Каждый раз, когда я встречаюсь, мы должны доказывать нашу позицию. Люди постоянно переходят из одной стороны в другую, поэтому в этом и наша работа – напоминать людям о том, что конфликт (здесь и далее формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Спортс’‘) в Украине не закончился.

Поверьте, Европа и другие страны живут другой жизнью. Кто-то может и не знать, что в Украине продолжается конфликт. Мы постоянно напоминаем, общаемся – это борьба, которую мы должны выиграть. Она идет за кулисами, но ее нужно делать», – приводит Tribuna.com слова президента УАФ.

Опубликовал: Александр Суряев
Политика
78 комментариев
Просто уму не постижимо, как можно было Украине так продаться и все просрать... и, главное, у самих то какая цель? Просто любопытно, вот это вот все, от начала и до "Мы постоянно напоминаем, общаемся – это борьба, которую мы должны выиграть" - чтобы что?

п.с. у тех, кто оплачивает банкет против РФ то понятно, а эти.. кринж, конечно.
Ответ Number_2
так им и платят те, кто оплачивает банкет против РФ , потому шевченки и должны постоянно напоминать, что ждут новый транш бабосов
Ответ Number_2
Комментарий скрыт
Украинская политика - напоминать, о враждебной России жителям ЕС через их СМИ, будучи подстилкой и жертвой, вместо того, что б не допускать этого.
А заодно попросить грошей
Как то скупо уже звучит ряд стран, раньше была вся Европа, а щас поубавился поддерживающий ряд видимо
Ответ Алексей Филиппов
Как то скупо уже звучит ряд стран, раньше была вся Европа, а щас поубавился поддерживающий ряд видимо
Раньше был весь мир, потом весь цивилизованный мир. Теперь вот так. Через месяц будет пара стран.
Хорошая работа у Шевченко. Давать интервью и напоминать всем о своем существовании и существовании его страны. А когда-то был неплохим футболистом и у нас в России многие даже за него болели как за своего.
Ответ Denosaur
Хорошая работа у Шевченко. Давать интервью и напоминать всем о своем существовании и существовании его страны. А когда-то был неплохим футболистом и у нас в России многие даже за него болели как за своего.
Как говорил Познер в своей передаче : такие нынче времена
Ответ Сибирский литовец
Как говорил Познер в своей передаче : такие нынче времена
Познер может многое рассказать о временах. К слову, ему хорошо в любое время.
их борьба...
кстати, на идущей олимпиаде украина знаяла 500 евро.
Великий спортсмен стал таким клоуном
И дайте ещё грошей!
В 50-й раз про Израиль и Палестину уже утомительно напоминать. Главное там у половины арабских стран с Израилем перманентная вялотекущая война, но никого из них не ограничивают в выступлении на ЧМ.
несколько технических поражений членам этой недокоалиции, и все встанет на свои места.
