78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»

78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: конечно, я бы согласился!.

78-летний Харри Реднапп заявил, что готов вернуться на пост главного тренера «Тоттенхэма ».

Ранее клуб отправил в отставку Томаса Франка. Ренднапп возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы.

«Хочу ли я этого? Конечно, я бы согласился! Без малейших сомнений. Но послушайте, я реалист. Я не живу в мире иллюзий, понимаете? Маловероятно, что я получу эту работу, но смог бы я справиться? Да, конечно, смог бы.

Сейчас им нужен тренер, которой возвратится к основам: упорный труд, чтобы, потеряв мяч, не стесняться бежать и пытаться вернуть его. Когда проигрываешь – прессинговать, работать вместе, добавить уверенности, заставить их поверить в себя.

Если кто-то придет и сделает это, они смогут добиться нужных результатов, но легко точно не будет», – сказал Реднапп в интервью Sky Sports.