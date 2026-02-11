  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
4

78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»

78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: конечно, я бы согласился!.

78-летний Харри Реднапп заявил, что готов вернуться на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Ранее клуб отправил в отставку Томаса Франка. Ренднапп возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы. 

«Хочу ли я этого? Конечно, я бы согласился! Без малейших сомнений. Но послушайте, я реалист. Я не живу в мире иллюзий, понимаете? Маловероятно, что я получу эту работу, но смог бы я справиться? Да, конечно, смог бы.

Сейчас им нужен тренер, которой возвратится к основам: упорный труд, чтобы, потеряв мяч, не стесняться бежать и пытаться вернуть его. Когда проигрываешь – прессинговать, работать вместе, добавить уверенности, заставить их поверить в себя.

Если кто-то придет и сделает это, они смогут добиться нужных результатов, но легко точно не будет», – сказал Реднапп в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoХарри Реднапп
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы хотел его снова увидеть у руля шпор. Хуже думаю уже не будет
Запоминающаяся личность, как и Биг Сэм
Давайте, назначьте Реднаппа, чтобы он крякнулся на посту тренера, только этого Тоттенхэму ещё не хватает. Все-таки уже преклонный возраст)
Недавно кто-то в комментариях вспомнил как раз про Реднаппа вот и он
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»
11 февраля, 16:59
У Франка худший показатель по набранным очкам в АПЛ в среднем за игру среди тренеров «Тоттенхэма» с 5+ матчами – 1,12
11 февраля, 16:08
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» высказала недовольство непоследовательными судейскими решениями и непрозрачностью ВАР. Клуб предложил создать кодекс, предусматривающий последствия за ошибки арбитров
только что
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
5 минут назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
35 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
40 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
42 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2 минуты назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
35 минут назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
55 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем