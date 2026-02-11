Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн

«Локомотив» остался в плюсе по итогам 2025 года.

«Локомотив » опубликовал результаты аудита финансовой деятельности в 2025 году.

Железнодорожники зафиксировали прибыль от основной деятельности без учета трансферов. Они получили 8894 млн рублей (+1705 млн в сравнении с прошлым годом) в качестве выручки и авансов от спонсоров и партнеров, от продажи билетов, атрибутики, прав на трансляции.

Потрачены 8453 млн (+1198) – на зарплаты, обслуживание стадиона и базы, развитие женских команд и академии. Таким образом, прибыль составила 441 млн рублей.

Основным источником доходов стали реклама и спонсоры – 5982 млн. Медиаправа принесли 830 млн, билеты, атрибутика, мероприятия – 516 млн. Выручка в сравнении с прошлым годом выросла на 10,5%.

Работа «Локомотива» на трансферном рынке тоже принесла положительный результат – плюс 68 млн рублей.

Клуб сообщил, что по состоянию на начало года остаток денег составлял 69 млн рублей, на конец – 296 млн.

«Если делать общий вывод, то финансовые итоги 2025 года заложили важный фундамент. Наш курс на ближайший год – последовательное укрепление финансовой модели через повышение эффективности», – сказал финансовый директор клуба Анатолий Райский.