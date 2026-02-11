Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
«Локомотив» опубликовал результаты аудита финансовой деятельности в 2025 году.
Железнодорожники зафиксировали прибыль от основной деятельности без учета трансферов. Они получили 8894 млн рублей (+1705 млн в сравнении с прошлым годом) в качестве выручки и авансов от спонсоров и партнеров, от продажи билетов, атрибутики, прав на трансляции.
Потрачены 8453 млн (+1198) – на зарплаты, обслуживание стадиона и базы, развитие женских команд и академии. Таким образом, прибыль составила 441 млн рублей.
Основным источником доходов стали реклама и спонсоры – 5982 млн. Медиаправа принесли 830 млн, билеты, атрибутика, мероприятия – 516 млн. Выручка в сравнении с прошлым годом выросла на 10,5%.
Работа «Локомотива» на трансферном рынке тоже принесла положительный результат – плюс 68 млн рублей.
Клуб сообщил, что по состоянию на начало года остаток денег составлял 69 млн рублей, на конец – 296 млн.
«Если делать общий вывод, то финансовые итоги 2025 года заложили важный фундамент. Наш курс на ближайший год – последовательное укрепление финансовой модели через повышение эффективности», – сказал финансовый директор клуба Анатолий Райский.
Или только языком трепать можешь?
1) Желание во что бы то ни стало защитить любимый клуб от безосновательных нападок (как они сами это воспринимают) проплаченных московцев (собирательный образ злейшего врага), даже если потребуется при этом черное назвать белым. Если этих нападок нет, то сработать на опережение и закинуть какую-нибудь язвительную приманку в стиле "или это другое?" и ждать поклевку)
2) Как раз наш пример. Попытаться измазать грязью других, чтобы самим выглядеть на общем фоне не слишком грязно. А казалось бы зачем, если они так уверены в своей чистоте)
Это конечно ко всем не относится, слава богу. Но среди некоторых активистов такая тактика очень популярна)