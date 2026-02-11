  • Спортс
  • Флик о Ямале: «У него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один. Он способен решать исходы матчей»
Флик о Ямале: «У него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один. Он способен решать исходы матчей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил с похвалой в адрес Ламина Ямаля

«Я очень доволен им. Он способен решать исходы матчей. Это отличный игрок, и у него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один… За ним очень приятно наблюдать.

Я очень доволен тем, что вижу. На тренировках он всегда стремится стать лучше, и это хорошо. Ему нужно прогрессировать, и в ближайшие годы он может значительно прибавить», – сказал Флик. 

7 комментариев
Для своих 18 лет Ямаль выглядит просто гением и большим мастером в футбольном плане, если будет так продолжать, то он очень большая будущая футбольная звезда!
Ещё отмечу как он здорово начал прессинговать, очень толково и обширно, возвращается в защиту, полная самоотдача
Если сейчас есть большое трио Месси, Пеле и Марадона, то совсем скоро будет великая четверка с Ямалем:)
Если сейчас есть большое трио Месси, Пеле и Марадона, то совсем скоро будет великая четверка с Ямалем:)
Как определить неадекватного болельщика сине-гранатовых:
1) не ставит Роналду в один список с Пеле, Марадоной, Месси
2) расписывает очередного Фати, Педри, Гави, Ямаля как чуть ли не единственного кандидата на ближайшие 10 ЗМ

P.S. Ямаль очень хорош, я не спорю, но пока рано для таких выводов
У Фати в этом сезоне столько же голов сколько у пляжного золотомячист:)

Какое отношение роналду имеет к чемпионам мира?:)
