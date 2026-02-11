Флик о Ямале: «У него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один. Он способен решать исходы матчей»
Флик о Ямале: у него есть все, что нам так нравится в футболе.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил с похвалой в адрес Ламина Ямаля.
«Я очень доволен им. Он способен решать исходы матчей. Это отличный игрок, и у него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один… За ним очень приятно наблюдать.
Я очень доволен тем, что вижу. На тренировках он всегда стремится стать лучше, и это хорошо. Ему нужно прогрессировать, и в ближайшие годы он может значительно прибавить», – сказал Флик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1) не ставит Роналду в один список с Пеле, Марадоной, Месси
2) расписывает очередного Фати, Педри, Гави, Ямаля как чуть ли не единственного кандидата на ближайшие 10 ЗМ
P.S. Ямаль очень хорош, я не спорю, но пока рано для таких выводов
Какое отношение роналду имеет к чемпионам мира?:)