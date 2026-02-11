Флик о Ямале: «У него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один. Он способен решать исходы матчей»

Флик о Ямале: у него есть все, что нам так нравится в футболе.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил с похвалой в адрес Ламина Ямаля .

«Я очень доволен им. Он способен решать исходы матчей. Это отличный игрок, и у него есть все, что нам так нравится в футболе: дриблинг, игра один в один… За ним очень приятно наблюдать.

Я очень доволен тем, что вижу. На тренировках он всегда стремится стать лучше, и это хорошо. Ему нужно прогрессировать, и в ближайшие годы он может значительно прибавить», – сказал Флик.