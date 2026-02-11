  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»
8

Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»

Микель Артета: увольнение Франка – грустная новость.

Микель Артета поддержал Томаса Франка, уволенного «Тоттенхэмом».

«Новости о том, что твой коллега не может продолжать работу, всегда очень грустные, потому что Томас – превосходный тренер, выдающийся человек, и он уже доказал это в АПЛ.

Но мы знаем свое положение. Мы знаем, что ответственны не только за игру. Результаты определяют то, что с нами будет. Надо много побеждать, потому что в конечном счете если ты этого не делаешь, то не сможешь работать дальше, такова реальность нашей профессии.

В каждом клубе все по-разному, но всегда есть возможность [того, что клубы стали нетерпеливыми]. Я могу говорить только про Франка и про то, что знаю как тренер, потому что я много раз встречался с ним и знаю, как он готовит команды и чего добился в «Брентфорде». Или про то, как «Тоттенхэм» выглядел во время предсезонки, когда мы играли с ним. Он впечатлял.

Но в этой лиге большая конкуренция, мы все в уязвимом положении, потому что любой соперник может обыграть тебя в любой момент. И с этим трудно справляться», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoТомас Франк
logoАрсенал
logoМикель Артета
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле Артета хотел сказать это: «Томас – превосходный тренер и выдающийся человек, ведь забрал у Ман Сити -5 очков. А вот Слот ...»
Да и за нас он болел, должен был добавить Артета))
Тоттенхэм может пригласить хоть Старика Хоттабыча.
Дело вовсе не в тренерах.
Клуб, довольно популярный, симпатичный, должен трансферы совершать с умом, а не ради трансферов.
В Тоттенхэме нет солидности, основательности.
Нужен комплексный подход ко всему.
А так, эту команду уважаю, да и форма красивая.
Ответ Busk
Тоттенхэм может пригласить хоть Старика Хоттабыча. Дело вовсе не в тренерах. Клуб, довольно популярный, симпатичный, должен трансферы совершать с умом, а не ради трансферов. В Тоттенхэме нет солидности, основательности. Нужен комплексный подход ко всему. А так, эту команду уважаю, да и форма красивая.
Может дело и не тренерах в целом, но Франк был ужасен как тренер Тоттенхэма. Что конечно не отменяет общей несуразности их команды и подхода к формированию состава и т.д.
Для Артеты это очень плохие новости. Не зря он так сокрушается. Потому что матч с ТТХ теперь не будет для Арсенала лёгкой прогулкой, каковая была бы при Франке
«Впечатлял на предсезонке» дайте ему за это контракт на 10 лет
Ох и троль, Микель.
Франк все время хочет в Арсенал. Артета должен уже понять , что его время прошло
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
4 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
34 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
39 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
41 минуту назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Хусанов и Мармуш играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1 минуту назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
34 минуты назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
54 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем