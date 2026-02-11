Артета про увольнение Франка: «Грустные новости, Томас – превосходный тренер и выдающийся человек. «Тоттенхэм» впечатлял на предсезонке»
Микель Артета поддержал Томаса Франка, уволенного «Тоттенхэмом».
«Новости о том, что твой коллега не может продолжать работу, всегда очень грустные, потому что Томас – превосходный тренер, выдающийся человек, и он уже доказал это в АПЛ.
Но мы знаем свое положение. Мы знаем, что ответственны не только за игру. Результаты определяют то, что с нами будет. Надо много побеждать, потому что в конечном счете если ты этого не делаешь, то не сможешь работать дальше, такова реальность нашей профессии.
В каждом клубе все по-разному, но всегда есть возможность [того, что клубы стали нетерпеливыми]. Я могу говорить только про Франка и про то, что знаю как тренер, потому что я много раз встречался с ним и знаю, как он готовит команды и чего добился в «Брентфорде». Или про то, как «Тоттенхэм» выглядел во время предсезонки, когда мы играли с ним. Он впечатлял.
Но в этой лиге большая конкуренция, мы все в уязвимом положении, потому что любой соперник может обыграть тебя в любой момент. И с этим трудно справляться», – сказал главный тренер «Арсенала».
Дело вовсе не в тренерах.
Клуб, довольно популярный, симпатичный, должен трансферы совершать с умом, а не ради трансферов.
В Тоттенхэме нет солидности, основательности.
Нужен комплексный подход ко всему.
А так, эту команду уважаю, да и форма красивая.