У Франка худший показатель по набранным очкам в АПЛ в среднем за игру среди тренеров «Тоттенхэма» с 5+ матчами – 1,12

У Франка худший результат по набранным очкам среди тренеров «Тоттенхэма».

Томас Франк набирал в среднем 1,12 очка за игру в АПЛ в качестве главного тренера «Тоттенхэма » – 29 очков в 26 матчах.

Это самый низкий показатель среди всех тренеров «шпор», проведших в турнире 5 и более матчей, согласно данным Opta.

Сегодня датский специалист был отправлен в отставку. Он возглавлял лондонцев с июня 2025 года. Команда идет на 16-м месте в АПЛ .