У Франка худший показатель по набранным очкам в АПЛ в среднем за игру среди тренеров «Тоттенхэма» с 5+ матчами – 1,12
У Франка худший результат по набранным очкам среди тренеров «Тоттенхэма».
Томас Франк набирал в среднем 1,12 очка за игру в АПЛ в качестве главного тренера «Тоттенхэма» – 29 очков в 26 матчах.
Это самый низкий показатель среди всех тренеров «шпор», проведших в турнире 5 и более матчей, согласно данным Opta.
Сегодня датский специалист был отправлен в отставку. Он возглавлял лондонцев с июня 2025 года. Команда идет на 16-м месте в АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Томас хотел выиграть главный еврокубок и половина пути была пройдена успешно. Потом HBO снял бы сериал про то как они выиграли лч и вылетели в шип
не могли подождать пока сыграют с арсеналом? снова новый тренер (мю)и кураж с арсеналом
А как его увольнение повлияет на лазарет? Все чудесным образом поправятся?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем