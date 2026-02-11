Агент Тикнизяна о словах Дегтярева про запрет на въезд в страну сменившим гражданство атлетам: «У Наира точно не возникнет проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве»

Агент Тикнизяна о словах Дегтярева: Наир любит Россию.

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды » Наира Тикнизяна , отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о возможном запрете на въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство.

«У Наира точно не возникнет никаких проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве.

Не думаю, что будут какие-то проблемы. Меня такие заявления министра спорта не беспокоят», – сказал Клюев.

В 2023 году Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. До этого защитник вызывался в молодежную сборную России. Футболист родился в Санкт-Петербурге.