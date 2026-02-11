Агент Тикнизяна о словах Дегтярева про запрет на въезд в страну сменившим гражданство атлетам: «У Наира точно не возникнет проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве»
Агент Тикнизяна о словах Дегтярева: Наир любит Россию.
Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о возможном запрете на въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство.
«У Наира точно не возникнет никаких проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве.
Не думаю, что будут какие-то проблемы. Меня такие заявления министра спорта не беспокоят», – сказал Клюев.
В 2023 году Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. До этого защитник вызывался в молодежную сборную России. Футболист родился в Санкт-Петербурге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Продублирую свой коммент
Не могут им обеспечить нормально участие на соревнованиях, но грозятся наказать за то, что свои лучшие физ годы спортсмены не хотят пропускать старты, ради которых всю жизнь тренируются))
Наказания если кто и заслуживает, то вот такие клоуны как министр спорта, который в ус не дует по возвращению. Причём те виды, где хоть каких-то поблажек добились, в основном заслуга руководства этих федераций, пока Дегтяров создает видимость работы за счёт кликбейтных интервью и лоббирования никому не нужного лимита в футболе
Если только депутаты не постараются и уголовный кодекс снова станет ещё толще