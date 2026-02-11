  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Тикнизяна о словах Дегтярева про запрет на въезд в страну сменившим гражданство атлетам: «У Наира точно не возникнет проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве»
30

Агент Тикнизяна о словах Дегтярева про запрет на въезд в страну сменившим гражданство атлетам: «У Наира точно не возникнет проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве»

Агент Тикнизяна о словах Дегтярева: Наир любит Россию.

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о возможном запрете на въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство.

«У Наира точно не возникнет никаких проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве.

Не думаю, что будут какие-то проблемы. Меня такие заявления министра спорта не беспокоят», – сказал Клюев. 

В 2023 году Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. До этого защитник вызывался в молодежную сборную России.  Футболист родился в Санкт-Петербурге. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Дегтярев
Политика
logoвысшая лига Сербия
logoсборная Армении по футболу
logoпремьер-лига Россия
Александр Клюев
logoСпорт-Экспресс
logoЦрвена Звезда
logoСборная России по футболу
logoНаир Тикнизян
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, Роднина получая гражданство США подписала вот такой документ.Настоящим я заявляю под присягой, что я абсолютно и полностью отказываюсь и отрекаюсь от всякой верности и преданности любому иностранному князю, государству или суверенитету, подданным или гражданином которого или которого я был ранее; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех врагов, иностранных и внутренних; что я буду хранить истинную веру и верность им; что я буду носить оружие от имени Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду нести небоевую службу в вооруженных силах Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду выполнять работу национальной важности под руководством гражданского лица, когда этого требует закон; и что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или цели уклонения; да поможет мне Бог." Но это не мешает ей сидеть в ГосДуме. А сколько там сидит "патриотов" имеющих второе гражданство или вид на жительство ? А сколько имеющих недвижимость в недружественных странах? С них начать не хотите?
Ответ Жердин Александр
Интересно, Роднина получая гражданство США подписала вот такой документ.Настоящим я заявляю под присягой, что я абсолютно и полностью отказываюсь и отрекаюсь от всякой верности и преданности любому иностранному князю, государству или суверенитету, подданным или гражданином которого или которого я был ранее; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех врагов, иностранных и внутренних; что я буду хранить истинную веру и верность им; что я буду носить оружие от имени Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду нести небоевую службу в вооруженных силах Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду выполнять работу национальной важности под руководством гражданского лица, когда этого требует закон; и что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или цели уклонения; да поможет мне Бог." Но это не мешает ей сидеть в ГосДуме. А сколько там сидит "патриотов" имеющих второе гражданство или вид на жительство ? А сколько имеющих недвижимость в недружественных странах? С них начать не хотите?
Там еще Ротенберги с их финскими паспортами, детишки депутатов и т.д. ))
Ответ Жердин Александр
Интересно, Роднина получая гражданство США подписала вот такой документ.Настоящим я заявляю под присягой, что я абсолютно и полностью отказываюсь и отрекаюсь от всякой верности и преданности любому иностранному князю, государству или суверенитету, подданным или гражданином которого или которого я был ранее; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех врагов, иностранных и внутренних; что я буду хранить истинную веру и верность им; что я буду носить оружие от имени Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду нести небоевую службу в вооруженных силах Соединенных Штатов, когда этого требует закон; что я буду выполнять работу национальной важности под руководством гражданского лица, когда этого требует закон; и что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или цели уклонения; да поможет мне Бог." Но это не мешает ей сидеть в ГосДуме. А сколько там сидит "патриотов" имеющих второе гражданство или вид на жительство ? А сколько имеющих недвижимость в недружественных странах? С них начать не хотите?
Не хотят , и не будут . Не трогают тех ,кто отлично работает языком в области промежности у власти . Там и тысячу оправданий дадут таким персонажам , если в нужный момент парус свернули куда ветер дует .
Остальные не любят?
Ответ madaev
Остальные не любят?
Мне больше интересно, как он предлагает доказыватль любовь? Портрет царя трижды поцеловать? ))
Ну, я не был бы столь категоричным.
Агент Тикнизян: У Наира точно не возникнет проблем, он не спортсмен
Кто такой Дегтярев, чтобы решать, кому можно въезжать в Россию, а кому нет. Спортом занимайся, чтобы мы по лыжам не занимали 25-26 места на Олимпиаде.
Ответ avku
Кто такой Дегтярев, чтобы решать, кому можно въезжать в Россию, а кому нет. Спортом занимайся, чтобы мы по лыжам не занимали 25-26 места на Олимпиаде.
+++
Продублирую свой коммент

Не могут им обеспечить нормально участие на соревнованиях, но грозятся наказать за то, что свои лучшие физ годы спортсмены не хотят пропускать старты, ради которых всю жизнь тренируются))

Наказания если кто и заслуживает, то вот такие клоуны как министр спорта, который в ус не дует по возвращению. Причём те виды, где хоть каких-то поблажек добились, в основном заслуга руководства этих федераций, пока Дегтяров создает видимость работы за счёт кликбейтных интервью и лоббирования никому не нужного лимита в футболе
Ответ King_X
+++ Продублирую свой коммент Не могут им обеспечить нормально участие на соревнованиях, но грозятся наказать за то, что свои лучшие физ годы спортсмены не хотят пропускать старты, ради которых всю жизнь тренируются)) Наказания если кто и заслуживает, то вот такие клоуны как министр спорта, который в ус не дует по возвращению. Причём те виды, где хоть каких-то поблажек добились, в основном заслуга руководства этих федераций, пока Дегтяров создает видимость работы за счёт кликбейтных интервью и лоббирования никому не нужного лимита в футболе
Это модно стало и патриотично., обвинять в предательстве и наказывать. Но при чем здесь министр спорта? По въезду в страну точно не его собачье дело, да и в принципе гражданин РФ может въезжать когда захочет, как и выезжать. Лишить званий может, хотя их заслуживают тяжёлым трудом, но он с этим не знаком. Что до вложенных денег, может где и вкладывают, но по моему опыту, основные расходы несут родители.
А Тикнизян сам не может высказаться?
По неофициальным данным, опубликованным в июле 2025 года, после февраля 2022 года спортивное гражданство сменили более 350 российских атлетов. Но докопаться надо было именно до армянина Тикнизяна))
Армяне все любят Армению, но живут за ее пределами :)
Если бы сборную не исключили от международных соревнований,этот ценный специалист не метался бы так,да и вообще не велика потеря
Если у него осталось российское гражданство, ещё и по праву рождения, ему просто ну никак не могут запретить въезд в Россию.
Если только депутаты не постараются и уголовный кодекс снова станет ещё толще
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Всего лишить, запретить въезд в Россию». Что ждет спортсменов за смену сборной
11 февраля, 17:45
«Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство
11 февраля, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
3 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
33 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
38 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
40 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
28 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
33 минуты назадLive
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
53 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем