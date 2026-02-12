Победы «Сити» и «Ливерпуля», Дегтярев против сменивших гражданство российских атлетов, «Реал» и УЕФА помирились и другие новости

1. В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» на выезде сломил сопротивление «Сандерленда» (1:0). Все результаты дня – здесь .

2. В FONBET КХЛ «Амур» уступил «Трактору» (5:6), «Адмирал» проиграл «Авангарду» (2:3) по буллитам. «Ак Барс» вышел в плей-офф .

3. «Бруклин» проиграл «Индиане» (110:115) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 13 очков при 5 передачах и 5 подборах. Результаты игрового дня – здесь .

4. Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о российских атлетах, сменивших гражданство: «Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Рассказал о доле россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025: «61,6% ». Озвучил планы на 2026 год: «Российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы».

5. «Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола», оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге». Проект топ-клубов официально закрыт?

6. Калинская, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Андреева выбыла. Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг турнира ATP 500 в Роттердаме, Медведев выбыл .

7. «Бавария» дома победила «РБ Лейпциг» (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии и вышла в полуфинал.

8. Карим Халили выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи. У женщин победила Анастасия Халили.

9. Трансферы. «Тоттенхэм» уволил тренера Томаса Франка, клуб идет 16-м в АПЛ с серией из 8 матчей без побед. «Краснодар» купил нападающего из «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли. «Локомотиву» интересны Мохаммад Мохеби и Кирилл Щетинин из «Ростова», а также Дмитрий Пестряков из «Акрона».

10. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон , 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф. Контракт россиянина – до 30 июня 2026 года.

11. Пишут, что связанные с «Крыльями Советов» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления , долга судьям в размере 36 млн не было. Ждем реакцию губернатора?

12. В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1»: Норрис показал лучшее время , Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе , пока неизвестно, вернется ли Брэд Питт к своей роли.

13. НБА объявила о санкциях по итогам массовой потасовки в матче между «Детройтом» и «Шарлотт»: Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 игр , Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2.

14. Российский боец Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде и подарил ему перчатки, в которых стал чемпионом UFC в полусреднем весе, когда победил Джека Делла Маддалену в ноябре 2025 года.

Цитаты дня:

Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись . Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами . Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Каладзе о войне в Грузии в 2008-м: «Я обратился к Берлускони , зная о его хороших отношениях с Путиным. Он ему позвонил, и вскоре был подписан мирный договор»

Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»

Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо . Его нельзя сравнивать с этими тремя»

Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом »

