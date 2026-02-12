  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победы «Сити» и «Ливерпуля», Дегтярев против сменивших гражданство российских атлетов, «Реал» и УЕФА помирились и другие новости
20

Победы «Сити» и «Ливерпуля», Дегтярев против сменивших гражданство российских атлетов, «Реал» и УЕФА помирились и другие новости

1. В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» на выезде сломил сопротивление «Сандерленда» (1:0). Все результаты дня – здесь.

2. В FONBET КХЛ «Амур» уступил «Трактору» (5:6), «Адмирал» проиграл «Авангарду» (2:3) по буллитам. «Ак Барс» вышел в плей-офф.

3. «Бруклин» проиграл «Индиане» (110:115) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 13 очков при 5 передачах и 5 подборах. Результаты игрового дня – здесь.

4. Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о российских атлетах, сменивших гражданство: «Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Рассказал о доле россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025: «61,6%». Озвучил планы на 2026 год: «Российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы».

5. «Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола», оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге». Проект топ-клубов официально закрыт?

6. Калинская, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Андреева выбыла. Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг турнира ATP 500 в Роттердаме, Медведев выбыл.

7. «Бавария» дома победила «РБ Лейпциг» (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии и вышла в полуфинал.

8. Карим Халили выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи. У женщин победила Анастасия Халили.

9. Трансферы. «Тоттенхэм» уволил тренера Томаса Франка, клуб идет 16-м в АПЛ с серией из 8 матчей без побед. «Краснодар» купил нападающего из «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли. «Локомотиву» интересны Мохаммад Мохеби и Кирилл Щетинин из «Ростова», а также Дмитрий Пестряков из «Акрона».

10. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон, 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф. Контракт россиянина – до 30 июня 2026 года.

11. Пишут, что связанные с «Крыльями Советов» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления, долга судьям в размере 36 млн не было. Ждем реакцию губернатора?

12. В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1»: Норрис показал лучшее время, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе, пока неизвестно, вернется ли Брэд Питт к своей роли.

13. НБА объявила о санкциях по итогам массовой потасовки в матче между «Детройтом» и «Шарлотт»: Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 игр, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2.

14. Российский боец Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде и подарил ему перчатки, в которых стал чемпионом UFC в полусреднем весе, когда победил Джека Делла Маддалену в ноябре 2025 года.

Цитаты дня:

Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Каладзе о войне в Грузии в 2008-м: «Я обратился к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным. Он ему позвонил, и вскоре был подписан мирный договор»

Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»

Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»

Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом»

Сизерон и Фурнье-Бодри победили в танцах на льду, сенсационная бронза у Болгарии в биатлоне, третье золото фон Алльмена и другие олимпийские новости

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
61,6 процентов занимаются физкультурой и спортом???
Это он посчитал всех кто добирается на работу на общественном транспорте?
Или бегут до закрытие магазина?
Или он хотел сказать что из всех спортсменов что числятся у них на зп - процентов 60 можно назвать спортсменами?
Походу могу догадаться откуда цифры)
Ответ Alukard4GK
61,6 процентов занимаются физкультурой и спортом??? Это он посчитал всех кто добирается на работу на общественном транспорте? Или бегут до закрытие магазина? Или он хотел сказать что из всех спортсменов что числятся у них на зп - процентов 60 можно назвать спортсменами? Походу могу догадаться откуда цифры)
Да хоть не 146% говорит уже хорошо, считай что правда
Ответ Alukard4GK
61,6 процентов занимаются физкультурой и спортом??? Это он посчитал всех кто добирается на работу на общественном транспорте? Или бегут до закрытие магазина? Или он хотел сказать что из всех спортсменов что числятся у них на зп - процентов 60 можно назвать спортсменами? Походу могу догадаться откуда цифры)
Ниже всех новостей и высказвыний, есть про олимпиаду, туда переходишь, там все главные новлсти олимпиады, повнимательней
Как делать 100% рабочие баннера мы разобрались, а как сделать ВЫДЕЛЕННУЮ ссылку на результаты олимпиады за день рабочей мы не умеем.
Лишить, посадить, оштрафовать, лечить принудительно, конфисковать и тд. Власть, которую выбрал народ
Ожидаю налет националистов
Боселли нападающий?)
У Лаврова больше нет других забот?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ, ничьи «МЮ» и «Челси», 10:1 в КХЛ, Валиева за мессенджер МАХ и другие новости
11 февраля, 06:15
Гуменник – 12-й после короткой, неудачи Коростелева и Непряевой в спринте, Диггинс сломала ребро и другие олимпийские новости
11 февраля, 06:00
Дуран в «Зените», Роналду прекратил забастовку, Мбаппе назвал клоуном резервного судью, Спаллетти поцеловал журналистку в плечо, «Макларен» показал новую ливрею и другие новости
10 февраля, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
«Интер» – «Ювентус». 1:0 – Камбьязо забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Реал» – «Сосьедад». 1:0 – Гонсало забил на 5-й с паса Трента. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» уступил «Хетафе», «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
16 минут назадLive
Кубок Англии. «Ливерпуль» против «Брайтона», «Ман Сити» победил «Солфорд», «Астон Вилла» уступила «Ньюкаслу»
16 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» проиграл «Аталанте», «Комо» уступил «Фиорентине»
31 минуту назадLive
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт выложил изображение, где Лапорта и Деку покрывают эмблему клуба фекалиями, а Виктор собирается очистить ее. Позже он удалил пост
40 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» забил 4 гола «Санкт-Паули», «Штутгарт» победил «Кельн»
51 минуту назад
Мостовой предложил поставить ему и Аспасу совместный памятник: «Хорошая идея. И сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много, 100% что-то будет»
56 минут назад
Фабрегас об удалении Мораты в игре с «Фиорентиной»: «Провокации – часть футбола. Если не можешь справиться с этим, то стоит заняться чем-то другим»
сегодня, 19:13
«Зенит» не продаст Нино как минимум до лета. Защитник не просил отпустить его («СЭ»)
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Марсель» на 97-й упустил победу над «Страсбуром», «Лилль» сыграл 1:1 с «Брестом», «Ланс» в гостях у «Парижа»
11 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Брайтон». Кьеза, Салах, Виртц играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
У «Аль-Насра» Роналду 7 побед подряд в чемпионате. Команда отстает от «Аль-Хилаля» Бензема на одно очко
14 минут назад
Воспитанник «Милана» Локателли о капитанской повязке в «Ювентусе»: «Мечта всей моей жизни. Всегда буду любить эту футболку»
18 минут назад
Вольтемаде забил первый гол за 13 матчей в 2026 году – «Астон Вилле» в свой день рождения. «Ньюкасл» купил форварда за 85+5 млн евро
26 минут назад
Джорджо Кьеллини: «У «Интера» много лет сильнейший состав в Серии А. Хорошая игра против лучшей команды лиги станет подтверждением формы «Ювентуса»
27 минут назад
Маротта о Киву: «Кого-то он мог приятно удивить, но в «Интере» ожидали, что он станет протагонистом в мире тренеров. Мы сразу сделали ставку на него, не думали о других кандидатах»
35 минут назад
«Инфантино – авторитетный человек для футбольного мира. Он бы не стал говорить о возвращении России без предпосылок. Все соскучились по международным турнирам». Радченко о позиции ФИФА
46 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фатех» в гостях
46 минут назад
Гришин о Головине: «Уже нет шанса поиграть в топ-клубе, надо было раньше уезжать в другую команду. Сейчас он уже не настолько мотивирован»
сегодня, 18:51
Рекомендуем