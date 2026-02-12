Победы «Сити» и «Ливерпуля», Дегтярев против сменивших гражданство российских атлетов, «Реал» и УЕФА помирились и другие новости
1. В 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» на выезде сломил сопротивление «Сандерленда» (1:0). Все результаты дня – здесь.
2. В FONBET КХЛ «Амур» уступил «Трактору» (5:6), «Адмирал» проиграл «Авангарду» (2:3) по буллитам. «Ак Барс» вышел в плей-офф.
3. «Бруклин» проиграл «Индиане» (110:115) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 13 очков при 5 передачах и 5 подборах. Результаты игрового дня – здесь.
4. Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о российских атлетах, сменивших гражданство: «Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Рассказал о доле россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025: «61,6%». Озвучил планы на 2026 год: «Российские спортсмены примут участие в 60 чемпионатах мира и Европы».
5. «Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола», оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге». Проект топ-клубов официально закрыт?
6. Калинская, Рыбакина, Швентек, Саккари вышли в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Андреева выбыла. Хачанов, Бублик, Оже-Альяссим, Циципас, Де Минаур, Вавринка вышли во 2-й круг турнира ATP 500 в Роттердаме, Медведев выбыл.
7. «Бавария» дома победила «РБ Лейпциг» (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии и вышла в полуфинал.
8. Карим Халили выиграл мужской спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи. У женщин победила Анастасия Халили.
9. Трансферы. «Тоттенхэм» уволил тренера Томаса Франка, клуб идет 16-м в АПЛ с серией из 8 матчей без побед. «Краснодар» купил нападающего из «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли. «Локомотиву» интересны Мохаммад Мохеби и Кирилл Щетинин из «Ростова», а также Дмитрий Пестряков из «Акрона».
10. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон, 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф. Контракт россиянина – до 30 июня 2026 года.
11. Пишут, что связанные с «Крыльями Советов» уголовные дела о коррупции в судействе и работе агентов прекращены за отсутствием состава преступления, долга судьям в размере 36 млн не было. Ждем реакцию губернатора?
12. В Бахрейне завершился первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1»: Норрис показал лучшее время, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе, пока неизвестно, вернется ли Брэд Питт к своей роли.
13. НБА объявила о санкциях по итогам массовой потасовки в матче между «Детройтом» и «Шарлотт»: Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 игр, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2.
14. Российский боец Ислам Махачев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде и подарил ему перчатки, в которых стал чемпионом UFC в полусреднем весе, когда победил Джека Делла Маддалену в ноябре 2025 года.
Цитаты дня:
Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»
Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»
Каладзе о войне в Грузии в 2008-м: «Я обратился к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным. Он ему позвонил, и вскоре был подписан мирный договор»
Кирилл Глебов: «В Америку очень хочется – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами, можно на машине проехать всю страну. В «Диснейленд» с детства мечтаю попасть»
Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»
Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом»
Сизерон и Фурнье-Бодри победили в танцах на льду, сенсационная бронза у Болгарии в биатлоне, третье золото фон Алльмена и другие олимпийские новости
